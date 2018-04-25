Жители — без аптек, специалисты — без работы?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Жители стали чаще наведываться в аптеки – такова тенденция постпандемического мира, когда по вопросам здоровья жители чаще обращаются к фармацевту, чем к врачу, доступ к которым стал слишком сложным. Однако достучаться и до фармацевтов станет намного сложнее — в следующем году в регионах может не остаться аптек.

1 января 2021 года вступит в силу положение Закона о фармации, согласно которому в аптеке физически должен быть хотя бы один фармацевт, поэтому небольшие аптеки, в которых работали и обслуживали пациентов только фармакотехники (помощники фармацевта) под удаленным наблюдением фармацевта, столкнутся с проблемой выживания. До сих пор пациентам могли оказывать услуги как фармацевты, так и помощники фармацевта (последние со следующего года уже не смогут работать самостоятельно — только под наблюдением фармацевта).

«В Литве большинство фармакотехников (всего их свыше тысячи) работает в небольших городах страны. Фармацевты обычно наблюдают за ними удаленно или остаются в аптеке всего на несколько часов в день, поэтому большую часть времени помощники фармацевта являются единственными работниками аптеки. Соответственно, уволив их, придется ликвидировать и аптеку, потому что нанять фармацевта сегодня крайне сложно из-за нехватки специалистов, а держать двух сотрудников в небольшой районной аптеке — слишком накладно. Если воплотится самый мрачный сценарий, это лишит население доступа к лекарствам и фармацевтическим услугам. В этой ситуации пострадают не только помощники фармацевта, но и пациенты, которым придется преодолеть ни один километр в поисках другой аптеки», — отметила председатель профсоюза работников литовской фармацевтики Лина Ганатаускене.

Квалифицированные специалисты — безработные

Л. Ганатаускене рассказала, что сегодня в фармацевтическом секторе настроения удручающие. Это также подтверждается вступлением фармацевтов группами в профсоюзы для представления своих законных интересов при внесении изменений в законодательство.

«Помощники фармацевтов — члены нашего профсоюза, и мы должны их защищать. Поэтому мы активно приглашаем к решению этой проблемы всех: Минздрав, Комитет Сейма по вопросам здравоохранения, других членов Сейма, самих фармакологов и их работодателей. Это решение особенно болезненно скажется в тех случаях, когда помощники фармацевта, которым до пенсии осталось 5-7 лет, потеряют работу. Человек, имеющий несколько десятилетий профессионального опыта и все необходимые для работы навыки, станет безработным. Такой шаг обойдется государству слишком дорого — отказаться от квалифицированных специалистов, которых у нас и так не хватает», — убеждена она.

Возможность переквалифицироваться — не для всех

В Закон о фармации вносятся поправки с целью реализации директивы Европейского парламента и Совета о признании профессиональной квалификации. До вступления Литвы в Европейский союз фармацевты имели лицензии на самостоятельную деятельность. Однако после вступления в ЕС ситуация изменилась. Помощникам фармацевтов, чтобы сократить пробелы в обучении и переучиться на фармацевтов, был предоставлен переходный период в 15 лет, который закончится 1 января следующего года.

«Ранее в Литовском университете медицинских наук была программа обучения для повышения квалификации, пять лет назад это также предлагал Вильнюсский университет. Теоретически возможность переквалификации была, но семейное и материальное положение у каждого человека разное, поэтому не все могли воспользоваться этой возможностью. Некоторые помощники фармацевтов уже сегодня являются фармацевтами, но большинству, для которых несколько тысяч в год за обучение — неподъемная сумма, так и не удалось повысить квалификацию. Представьте, что помощник фармацевта, работающий в районной аптеке, должен посещать лекции в университете три дня в неделю, и так в течение четырех с половиной лет — ни один работодатель не будет обеспечивать такие условия, даже если у членов нашего профсоюза была такая возможность. Нам повезло, наша учеба финансировалась работодателем, и мы ему за это благодарны. В любом случае бизнес не рухнет, но жаль, если живущие и подготовленные в Литве специалисты потеряют работу», — комментирует сложившуюся сложную ситуацию Л. Ганатаускене.

Пробелы в государственной политике

Председатель профсоюза также видит несоответствия в государственной политике — хотя переподготовка помощников фармацевтов является проблемой, этих специалистов продолжают обучать в колледжах, не предупреждая о том, что у них больше не будет возможности переквалифицироваться. Тем более что помощники фармацевтов проходят обучение в течение трех с половиной лет в вузе неуниверситетского учебного заведения не как вспомогательный персонал, а как специалисты.

«В незавидном положении оказались не только специалисты в возрасте, но и молодые помощники фармацевтов, недавно окончившие обучение. Выпускники 2017, 2018 или 2019 года по-прежнему имеют законное право продолжить обучение в университете, но последний уже отказывается принимать таких студентов. С этим непростым вопросом мы собираемся обратиться к политикам», — поясняет Л. Ганатаускене.

Она убеждена, что всего этого можно было избежать, решив этот вопрос сразу после вступления в ЕС, как это сделали Польша, Германия и многие другие члены ЕС. В Польше, например, было решено, что специалисты, прошедшие обучение до вступления в ЕС, смогут работать до конца своей профессиональной карьеры, а датские политики решили, что помощников фармацевтов могут дистанционно контролировать фармацевты.

«Много вопросов, на которые сегодня нет ответов. Не хватает более глубокой дискуссии, в которой помощники фармацевтов рассматривались бы не как статистические единицы, а как реальные люди, которые сегодня полны опасений по поводу будущего. Вместе мы сможем найти компромисс, который удовлетворит все стороны, а если мы не в состоянии сделать это, то могли бы по крайней мере продлить переходный период, чтобы люди сохранили рабочие места и чтобы жителям страны не приходилось преодолевать десятки километров в поисках лекарств», — утверждает председатель профсоюза работников литовской фармацевтики.

По данным Государственной службы контроля лекарственных средств, в прошлом году в Литве действовало 1367 аптек, в которых работали 3451 лицензированный фармацевт и 1234 помощника фармацевта.

Тем временем

О государственных аптеках

Сейм не голосовал по поводу учреждения государственных аптек. Причиной тому стало отсутствие на заседании немалой части представителей правящей коалиции, заявил лидер крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис. Правящие утверждают, что появление государственных аптек положительно скажется на доступности лекарств и ценах. Между тем оппозиция считает, что конкуренция уменьшится, а коррупция и растрата бюджетных средств – возрастет. Представители аптек считают, что появление государственного конкурента сильнее всего ударит по маленьким районным аптекам. По подсчетам, сейчас в Литве на 100 тысяч населения приходится 48 аптек. Средний показатель по ЕС – 26 аптек.

Информация «ЛК», литовских СМИ