Жители блокируют подступы к полигону в Руднинкай, где планируется разместить мигрантов

Группа людей на автомобилях блокирует подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов.

Как сказал BNS в понедельник глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс, блокируется мост через реку Меркис.

«Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием. Видимо, происходит то же, что в Девенишкес. Те же цели», — объяснил Р. Поцюс.

Он сказал, что другой информацией сейчас не располагает.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.

«Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, поднадзорной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить вопросы безопасности», — сказала она журналистам.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Беларусь в страну уже попыталось проникнуть более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.