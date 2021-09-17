Жители Чехии отказываются от вакцины AstraZeneca

Фото BFL/ Irmantas Gelūnas

Жители Чешской Республики больше не хотят прививаться от коронавируса вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca, предпочитая другие препараты. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Даниэл Кэпл.

По его словам, власти республики вынуждены уничтожать десятки тысяч доз этой вакцины. В частности, в текущем месяце были использованы только 800 доз этого препарата, тогда как утилизировать пришлось 20 тысяч доз. Еще 45 тысяч доз предстоит уничтожить в следующем месяце.

«В октябре заканчивается срок годности 55 тысяч доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить. Примерно 10 тысяч доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок. Если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы», — рассказал Кэпл.