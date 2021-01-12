Жители Друскининкай просят помощи из-за санкций ЕС в отношении санатория

Во вторник работники затронутого санкциями Евросоюза (ЕC) белорусского санатория Belorus («Беларусь») в литовском Друскининкай провели в условиях пандемии коронавируса символическую акцию с просьбой о помощи, адресованной центральным властям.
Они расставили у ограждения санатория десятки свеч, на ограждении вывесили плакаты с надписями: «Что будете делать с 400 безработными?», «Почему санкции применяются в отношении литовцев?», «Президент, защитите жителей Литвы, которые вас избрали», «Swedbankas, может у вас слишком много клиентов?».
Рядом с входом была оборудована инсталляция с детскими колясками для инвалидов, как символ детей, лечащихся в этом санатории. На плакатах с фотографиями детей написано: «Это наши пациенты. Кто им предоставит помощь?».
«Работники санатория провели акцию для того, чтобы отстоять наши рабочие места. Мы обеспокоены тем, что слышим в новостях, читаем на информационных порталах. Мы не знаем, каким будет наш завтрашний день», — сказал журналистам председатель трудового совета санатория Владислава Шаруцкис, работающий в санатории воспитателем.
На прошлой неделе санаторий обратился к президенту, правительству и сейму с призывом пересмотреть законность примененных в отношении санатория санкций ЕС, а также с требованием предоставить объяснения относительно будущего санатория.
В парламенте Литвы сейчас рассматриваются поправки, которые позволили бы выплатить специальные пособия увольняющимсся из санатория работникам, однако некоторые работники санатория и оппозиционные политики сомневаются в эффективности такого решения.
«Нынешний вариант нас не устраивает. Мы протестуем против нынешнего принятия поправок к закону», — сказал В. Шаруцкис.
«Мы надеемся, что наши власти сформируют комиссию, в которую войдут представители нашего санатория, и будут найдены правильные ответы (…) Мы хотим, чтобы наши рабочие места сохранились», — добавил он.
Глава профсоюза Южной Литвы Solidarumas Арунас Лекавичюс говорит, что санкции ЕС, из-за которых сейчас страдают работники санатория, неэффективны.
«По мнению профсоюза, это выстрел себе в ногу, потому что мы жертвуем своими работниками (…) Вы знаете, какая в Друскининкай безработицы», — сказал А. Лекавичюс журналистам.
Он сказал, что просит помощи не только у литовских властей, но и у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — чтобы санкции ЕС были пересмотрены.
«Мы также хотим обратиться к лидеру белорусской оппозиции С. Тихановской. В этом санатории лечатся белорусские дети. Видите, какие здесь пациента? Будет просьба и к ней как лидеру оппозиции, чтобы обратиться с Еврокомиссию (ЕК) по поводу пересмотра санкций», — сказал он.
Работники санатория могли остаться без зарплат, когда его счета в банке Swedbank были заморожены после введения ЕС санкций для действующего в администрации президента Беларуси Главного хозйственного управления.
Это управление действует при Управлении делами Президента Республики Беларусь, которое является учредителем санатория, действующего в Литве в качестве общественного учреждения.
Литва применила исключение, чтобы работникам санатория, большинство которых является гражданами Литвы, были выплачены зарплаты. Из-за санкций зарплат за декабрь ожидало почти 400 работников санатория.
Случай с санаторием Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции.