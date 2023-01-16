Жители Евросоюза обеспокоены ростом цен

Рост стоимости жизни является самой серьезной проблемой для 93% европейцев, следует из опубликованного в четверг опроса общественного мнения, проведенного для Европейского парламента (ЕП).

«Люди по понятным причинам обеспокоены ростом стоимости жизни, поскольку все больше и больше семей пытаются свести концы с концами. Для нас настало время действовать, чтобы сдерживать увеличение наших счетов на оплату, заставить отступить инфляцию и обеспечить рост нашей экономики. Мы должны защищать самых уязвимых в нашем обществе», — заявила председатель ЕП Роберта Метсола.

«В каждом государстве ЕС более семи из десяти респондентов обеспокоены ростом стоимости жизни при наиболее высоких показателях в Греции (100%), на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%). Рост цен, в том числе на энергоносители и продукты питания, ощущается во всех социально-демографических категориях, таких как пол или возраст, а также во всех образовательных и социально-профессиональных слоях», — сообщила пресс-служба ЕП по итогам опроса.

Второй наиболее упоминаемой обеспокоенностью европейцев при 82% является угроза бедности и социальной изоляции. Далее следуют изменение климата и распространение украинского конфликта на другие страны — по 81%.

Под влиянием кризисов укрепилась поддержка Европейского союза: 72% опрошенных полагают, что их страна выиграла от членства в ЕС, а 62% считают членство в Евросоюзе «хорошим делом». Социологи указывают, что относительно высокая поддержка ЕС основана «на опыте прошлых лет, когда Евросоюз продемонстрировал замечательную способность объединяться и принимать эффективные меры».

Вместе с тем «на данный момент граждане не удовлетворены действиями, предпринятыми ни на национальном уровне, ни на уровне ЕС», — констатируют организаторы опроса. По их анализу, жители Евросоюза ожидают, что ЕС продолжит работу над решениями по смягчению комплексных последствий кризисов, поразивших Европу.

Только треть европейцев выражает удовлетворение мерами, принятыми их национальными правительствами или ЕС для решения проблемы роста стоимости жизни. Анализ финансового положения граждан показывает, что последствия многостороннего кризиса ощущаются все сильнее. Почти половина населения ЕС (46%) заявляет, что уровень жизни уже снизился из-за последствий пандемии COVID-19, последствий событий на Украине и кризиса стоимости жизни.

«Еще 39% пока не ощущают снижения уровня жизни, но ожидают, что так произойдет в следующем году, и это делает перспективы на 2023 год довольно мрачными», — говорится в коммюнике ЕП.

В условиях самого высокого уровня инфляции за последние десятилетия граждане хотят, чтобы Европейский парламент сосредоточил внимание на борьбе с бедностью и социальной изоляцией (37%). Для многих граждан остается актуальным общественное здравоохранение (34%), равно как и продолжение борьбы против изменения климата (31%). На таком же уровне (31%) — ожидание поддержки экономики и создания новых рабочих мест.

Также подчеркивается, что понятие «мир» возвращается в сознание граждан как одна из основных и основополагающих причин существования союза: 36% европейцев считают, что вклад ЕС в поддержание мира и укрепление безопасности является главным преимуществом членства в Евросоюзе.

Кроме того, европейцы также полагают, что ЕС способствует лучшему сотрудничеству между государствами-членами (35%) и содействует экономическому росту (30%).

Мнение о приоритетах Европарламента

По мнению европейцев, Европарламенту следует сосредоточить первоочередное внимание на борьбе с бедностью и социальным расслоением (37 процентов), улучшении ситуации в сфере здравоохранения (34 процента) и мерах по защите климата и созданию новых рабочих мест (по 31 проценту).

В Германии приоритеты иные: на первом месте — демократия и правовая система (41 процент), затем защита климата (37 процентов) и борьба с бедностью (36 процентов). Говоря о ценностях, немцы считают, что Европарламент должен в первую очередь защищать демократию (48 процентов), правовые нормы (34 процента), права человека в ЕС и во всем мире (32 процента), а также свободу слова (31 процент).