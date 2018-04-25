Жители Литвы не склонны инвестировать сбережения

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Более половины жителей Литвы держат сбережения на текущем счету, а инвестирует едва ли каждый десятый, показывает новый опрос.

Глава подразделения по управлению инвестициями заказавшего его предприятия INVL Asset Management Вайдотас Рукас говорит, что в течение последних двадцати лет доходы жителей стремительно росли, но большую часть доходов все еще составляет имущество, не генерирующее доходов и не защищенное от инфляции.

«Тут двойной месседж – большую часть все еще составляет имущество, которое не генерирует доходов и не защищено от инфляции. Более радостная новость – то имущество, которое может сохранить доходы, по сравнению с тем, что было более десяти лет назад, увеличилось вдвое», – сказал на пресс-конференции В. Рукас.

36% опрошенных указали, что доходы они сберегают сами, 28% – что хранят на счету, показывает опрос, проведенный в конце прошлого года компанией Spinter tyrimai.