Жители Литвы перевели партиям 1,1 млн евро своего подоходного налога

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Жители Литвы перевели из уплаченного им в прошлом году подоходного налога партиям 1,1 млн евро помощи, сообщила Государственная налоговая инспекция.

Самую большую сумму поддержки из подоходного налога жителей получит партия Союз отечества — Литовские христианские демократы — более 311 тыс. евро от почти 10 тыс. своих сторонников.

Между тем больше всего жителей Литвы перевело часть подоходного налога Избирательной акции поляков Литвы — Союзу христианских семей: переведенная 17,5 тыс. жителей часть налога составляет 191 тыс. евро.

Литовской социал-демократической партии 8,5 тыс. жителей перевели из упаченного ими подоходного налога 156 тыс. евро, Либеральное движение получило от 4 тыс. жителей 133 тыс. евро налога, Партии свободы 2,8 тыс. жителей перевели 108 тыс. евро.

Литовскому союзу «крестьян» и «зеленых» часть своего подоходного налога перевели 1,5 тыс. человек — 68 тыс. евро, Партия труда получила от 3,8 тыс. жителей почти 45 тыс. евро поддержки.

Жители Литвы при декларировании доходов 0,6% уплаченного ими подоходного налога могут перевести партиям.