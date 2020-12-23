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Жители Литвы, у которых есть проблемы со здоровьем, будут доставлены из Лондона в Ригу

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Жители Литвы с проблемами со здоровьем будут доставлены из Лондона в Ригу, сообщил в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. 

Литва, Латвия и Эстония планируют организовать рейс для доставки своих граждан из Соединенного Королевства. 

«Мы договорились, что будет общий рейс 28 декабря. Возвращающихся людей будут координировать три посольства», – сказал Г. Ландсбергис.

Он также акцентировал, что этот рейс будет гуманитарным. 

«Составляется список возвращаемых людей, прежде всего, с учетом обстоятельств здоровья, особой сложившейся ситуации этих лиц», – сказал министр.

По его словам, на помощь в возвращении в Литву могут надеяться лица, у которых невозвращение нанесло бы сильный вред здоровью. Однако это не единственный возможный критерий. По словам Г. Ландсбергиса, будут учитываться и индивидуальные обстоятельства. 

Литва, Латвия и Эстония поровну разделили количество мест в самолете  – по 48. Если какое-то из государств не заполнит квоту, то оставшиеся места будут переданы другим. 

За доставку нужно будет заплатить, цену установит авиаперевозчик. 

Г. Ландсбергис сказал, что из Риги жителей Литвы организовано доставят на родину. 

«В отношении возвращающихся будут действовать правила, которые применяются в отношении Соединенного Королевства, то есть отрицательный тест на коронавирус, сделанные не позднее чем за 48 часов до вылета, или десятидневная самоизоляция», – сказал он.

После Рождества министры иностранных дел Балтийских стран планируют начать дискуссии о возобновлении коммерческих рейсов с Соединенным Королевством с 1 января. 

«Я не исключаю возможности того, что эти рейсы будут возобновлены», – сказал глава МИД.

Прежде всего, мы должны договориться в трехстороннем контексте, поскольку в нашем случае закрытие-открытие действует лишь вместе», – подчеркнул он.

С утра понедельника и до конца года решением правительства в Литве вступил в силу запрет прибытия пассажирскими самолетами из Соединенного Королевства по причине распространяющегося в этой стране штамма коронавируса.  Грузовые рейсы не отменяются. 

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