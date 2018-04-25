Жители Литвы уже могут обращаться за компенсацией на покупку автомобиля

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В Литве с 1 ноября можно обращаться за выплатой компенсации на покупку менее загрязняющего окружающую среду автомобиля при отказе от старого.

Просить о компенсации могут только физические лица, которые как минимум последние 12 месяцев пользовались автомобилем с высоким показателем загрязнения и отдают его на утилизацию.

Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км. Первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 г., автомобиль должен работать на бензине, газе (природном или сжиженном), этаноле, электричестве (или комбинированный вариант). Количество CO2 на момент первой даты регистрации на электромобили не распространяется.