Жители Литвы уже могут обращаться за компенсацией на покупку автомобиля

В Литве с 1 ноября можно обращаться за выплатой компенсации на покупку менее загрязняющего окружающую среду автомобиля при отказе от старого.
Просить о компенсации могут только физические лица, которые как минимум последние 12 месяцев пользовались автомобилем с высоким показателем загрязнения и отдают его на утилизацию.
Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км. Первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 г., автомобиль должен работать на бензине, газе (природном или сжиженном), этаноле, электричестве (или комбинированный вариант). Количество CO2 на момент первой даты регистрации на электромобили не распространяется.
В приказе министра сказано, что можно получить компенсацию, если человек на свое имя или в лизинг покупает менее загрязняющий окружающую среду автомобиль. В документе сказано, что каждый человек может получить такую компенсацию только один раз, компенсация на один и тот же автомобиль (с тем же номером VIN) выплачивается тоже один раз.
Компенсацию выплачивают не позже чем через 30 дней с момента принятия решения.
В апреле Правительство утвердило Национальный план по загрязнению воздуха, до 2021 года на компенсации планируется выделить порядка 30 млн. евро.
В октябре Сейм отклонил предложение Министерства окружающей среды о введении с 2020 года налога на загрязняющие окружающую среду автомобили. Правящие обещают предоставить улучшенный вариант проекта.
Оставьте свой комментарий