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Общество,Транспорт

Жители могут вернуть за услуги по ремонту автомобилей до 400 евро

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Первый раз вернуть часть уплаченных ГНИ средств жители смогут в этом году, когда предоставят годовую декларацию уплаты налогов за 2019 год.

К декларации необходимо приложить отсканированные или сфотографированные документы, подтверждающие выполнение упомянутых услуг и оплату за них.

До 400 евро жители могут вернуть за услуги по ремонту автомобилей, при декларации расходов надо помнить, что материалы и детали не компенсируются — только услуга.

Граждане, которые не хотят сами заполнять декларацию о годовых доходах и желают, чтобы предварительные декларации подготовили работники ГНИ, должны передать информацию о своих понесенных расходах уже с 2019 года в виде сообщения администратору налогов (форма PRC912).

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Предоставленные гражданами данные о расходах работники ГНИ перенесут в предварительную декларацию доходов граждан за соответствующий год, и надо будет только предоставить эту декларацию.

Сообщения о расходах, связанных с оказанием услуг и оплате за них, могут быть предоставлены только в электронном виде, через информационную систему электронного декларирования ГНИ (http://deklaravimas.vmi.lt).

Граждане сами смогут выбрать, когда предоставить это сообщение, но не позднее чем до 15 февраля следующего года. Тогда работники ГНИ всю информацию предоставят им в предварительной декларации.

Сообщение о расходах (форма PRC912) надо предоставить ГНИ после того, как гражданин отчитается за оказанную ему услугу. Поэтому в тех случаях, когда работы или услуги выполнены и оплачены не в том же календарном году, то сообщение о расходах должно быть предоставлено только тогда, когда оплата за услуги произведена, выписана счет-фактура или квитанция о купле-продаже товаров (услуг).

Например, если счет за услуги по ремонту автомобиля будет выписан в ноябре 2019 года и оплачен в том же году, то гражданин данные о расходах может предоставить уже в сообщении за ноябрь 2019 года. Если счет будет выписан в декабре 2019 года, но оплачен полностью или частично в 2020 году, то сообщение о расходах следует предоставить уже в 2020 году, т. е. когда счет фактически будет оплачен.

К сообщению о расходах достаточно приложить счет-фактуру или квитанцию о купле-продаже товаров (услуг), если в них будет отметка об оплате. В тех случаях, когда оплата произведена позднее, чем выписан счет, или работы произведены в этом году, а оплачены в следующем, то должны быть приложены документы, подтверждающие оплату, – квитанция о приеме денег, квитанция кассового аппарата, ордер кассовых доходов, выписка банковского поручения.

Максимальная сумма расходов, от которой ГНИ может возвратить часть средств за оказанные услуги, составляет 2 тыс. евро. Максимальная сумма, которая может быть возвращена одному лицу, составляет 400 евро, если его доходы были обложены налогом по тарифу ГНИ в размере 20%.

Всю актуальную информацию по вопросам налогов можно узнать, позвонив специалистам налогового информационного центра по тел. 1882 или заглянув на сайт ГНИ www.vmi.lt

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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