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В апреле дорожная полиция Литвы осуществляла контроль скоростного режима транспортных средств на дорогах страны. За это время было зафиксировано почти 6800 нарушений. Наибольшее количество из них – в пяти самых крупных регионах страны.

По словам представителей полиции, такое высокое количество нарушений показывает легкомысленное отношение водителей к Правилам дорожного движения.

В свою очередь компания Spinter tyrimai по заказу Литовского управления безопасности транспорта (LTSA) провела опрос, во время которого жители оценили культуру вождения на дорогах страны и поведение водителей.

Большинство жителей оценили общую культуру вождения хуже, чем личную, – 6,3 и 8,2 балла по десятибалльной шкале соответственно. При этом 68 % респондентов считают, что культура участников дорожного движения в Литве за последние пять лет повысилась.

Респонденты определили три основные проблемы: превышение скорости (32 %), опасное маневрирование (20 %) и неуважение к другим участникам дорожного движения (17 %).

Половина из них (51 %) признались, что попадали в аварийную ситуацию из-за того, что не соблюдали дистанцию, занимались посторонними делами (42 %) или просто не включили поворотник (41 %).

Результаты опроса показывают, что мужчины с большей вероятностью попадают в аварии из-за превышения скорости, в то время как женщины – из-за несоблюдения дистанции с другими автомобилями.

Респондентов также спросили, что, по их мнению, вызывает некультурное поведение на дороге. Большинство (71 %) считают, что оно возникает из-за «отсутствия гуманности» и неуважения к другим участникам дорожного движения. На отсутствие личной ответственности указали 61 % опрошенных. В наличии психологических проблем подозревают водителей 52 % опрошенных. В том, что у человека просто «такой характер», убеждены 47 %, а 45 % считают, что причина некультурного поведения — в эгоизме некоторых водителей.

Мнения о том, что некультурное поведение на дорогах чаще всего вызвано отсутствием гуманности и уважения к другим участникам дорожного движения, чаще придерживаются наиболее старшие респонденты – от 56 лет. Водители этого возраста понимают, что их вождение отличается от вождения более молодых, они стараются быть ответственнее за рулем, поэтому часто ожидают того же от других.

Психолог Рената Гатавецкайте отметила, что культурное поведение на дороге подразумевает не только соблюдение Правил дорожного движения и уважение к окружающим, но и собственную реакцию на нежелательное поведение другого человека.

«Самоконтроль, сочувствие, способность сохранять спокойствие, не рисковать излишне – социально приемлемая реакция во многих жизненных ситуациях. На дороге – особенно», – сказала она.

Кроме того, страховые компании призывают всех водителей быть внимательными за рулем. По их данным, во время карантина на дорогах участились случаи мошенничества. Чаще всего мошенничать пытаются водители с незастрахованными автомобилями. Также попадаются случаи так называемых автоподстав на кольцевых перекрестках и другие уловки мошенников. Если вы попали в ДТП, специалисты рекомендуют не поддаваться панике и вызвать сотрудников полиции.

В Литве каждый день фиксируются аварии, некоторые из них заканчиваются смертельным исходом. По статистике Дорожного управления, за один только февраль 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли десятки человек. Большинство из них в возрасте от 25 до 34 лет. Также довольно высока смертность среди людей старше 55 лет.

К сведению

Сейм одобрил предложение председателя парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Айсте Гедвилене, которая представила поправку к Кодексу административных правонарушений, согласно которой нарушителей за вывоз мусора в леса и поля будут не только штрафовать, но и лишать транспортного средства, с помощью которого было совершено преступление. Это означает, что тем, кто привозит строительный мусор, старые холодильники и прочий не нужный в хозяйстве хлам, оставляет его в лесах, на полях и на обочинах дорог, грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля, на котором привезли это «добро».

Со своей стороны хотим напомнить жителям, что возможность избавиться от мусора законным способом есть — это стоит недорого и не требует много времени.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ