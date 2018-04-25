Жители Толедо предложили Грете Тунберг осла в качестве транспорта

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Ассоциация соседей Fray Hernando de Talavera de la Reina (La Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera de la Reina), расположенная в Толедо, предложила активистке Грете Тунберг помощь.

Грета Тунберг добирается в Испанию в несколько этапов. Сначала она доплыла до Португалии из США на катамаране. Теперь ей предстоит доехать до Мадрида, где будет проходить конференция ООН по климату.

Жители Толедо готовы предоставить экоактивистке осла местной породы. Он с лёгкостью довезет Грету из Лиссабона в Мадрид, уверены они: «Осла использовали наши предки. И более экологически чистого вида транспорта не найти».