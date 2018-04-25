Жительница Шяуляй с коронавирусом остается в больнице, её тест – положительный

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Заразившаяся коронавирусом жительница Шяуляй еще больна – это показал новый тест, сообщает Минздрав Литвы.

«Этой пациентке придется еще некоторое время побыть в лечебном учреждении. Её можно будет отпустить только после того, как дважды в течение 24 часов тест будет отрицательным», – сказала BNS в понедельник советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

Помимо повторной проверки женщины из Шяуляй было сделано ещё шесть тестов на COVID-19. Ответы всех тестов отрицательные – новых случаев коронавируса не установлено.

Сейчас на очереди один тест.