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Жительница Шяуляй с коронавирусом остается в больнице, её тест – положительный

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Заразившаяся коронавирусом жительница Шяуляй еще больна – это показал новый тест, сообщает Минздрав Литвы.

«Этой пациентке придется еще некоторое время побыть в лечебном учреждении. Её можно будет отпустить только после того, как  дважды в течение 24 часов тест будет отрицательным»,  – сказала BNS в понедельник советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

Помимо повторной проверки женщины из Шяуляй было сделано ещё шесть тестов на COVID-19. Ответы всех тестов отрицательные – новых случаев коронавируса не установлено.

Сейчас на очереди один тест.

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«Если случится так, что мы не соберем больше проб на вирус, скажем, до 18 или 19 часов, то последняя, вечерняя проверка будет пропущена. Тогда тесты будут сделаны утром, когда проб будет больше»,  – сказал BNS советник премьера Скирмантас Малинаускас.

В Литве сделано 187 тестов на коронавирус.

39-летняя жительница Шяуляй – пока единственная в Литве заразившаяся этой болезнью. Женщина чувствует себя хорошо.

Во всем мире зарегистрировано более 89 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 3 тыс. человек умерло, чуть более 45 тыс. человек выздоровело.

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