Жителям английской деревни пять лет подбрасывают деньги

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Жителям деревни Блэкхолл-Кольери в английском графстве Дарем пять лет подряд подбрасывают пакеты с деньгами. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что каждый раз внутри небольшого конверта лежит примерно две тысячи фунтов стерлингов.

Первый подобный случай произошел в 2014 году. С того времени жители получили 12 пакетов. За последний месяц конверт подбрасывали уже четыре раза. Полиция пока не установила личность этого щедрого человека.

Местные жители относят найденные деньги в правоохранительные органы, однако поскольку на них никто не претендует, полицейские возвращают средства нашедшим.