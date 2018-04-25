Жителям Чехии напомнили о необходимости срочно чипировать собак

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С 1 января 2020 года чипирование собак становится обязательным. За несоблюдение этого правила грозит крупный штраф.

Согласно вступающему в силу закону, щенков нужно будет чипировать не позднее первой прививки от бешенства, то есть возраста в шесть месяцев. Исключение сделано для животных с хорошо читающимися татуировками, нанесенными до 3 июля 2011 года.

Чипирование призвано облегчить идентификацию животных. При его отсутствии прививки от бешенства не будут считаться действующими, а владельцу собаки будет грозить штраф до 20 тысяч крон.

В Праге владельцев собак обязали обязательно чипировать своих питомцев еще в 2005 году. Проверять наличие чипа могут как сотрудники городской полиции, так и представители государственной ветеринарной инспекции.