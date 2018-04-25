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Жителям ЕС станет проще ремонтировать старую бытовую технику

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Власти Евросоюза одобрили Директиву об экодизайне, которая должна упростить ремонт находящихся в пользовании бытовых приборов и положительно сказаться на состоянии окружающей среды.

Как пишет The Verge, документ, который вступит в силу в марте 2021 года, обязывает производителей выпускать запчасти для бытовой техники, включая, холодильники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, в течение нескольких лет после выхода на рынок той или иной модели. Так, Директива обязывает производить некоторые детали в течение семи лет, а некоторые – в течение 10 лет. Действие документа распространяется и на серверы, для которых производители должны будут в течение восьми лет выпускать обновления прошивки.

Директива также гласит, что владельцы поломанных устройств должны иметь возможность приобрести нужную запчасть в течение 15 рабочих дней, а замена вышедших из строя деталей должна осуществляться при помощи общедоступных инструментов. При этом вскрытие корпуса устройства в процессе ремонта не должно наносить ему повреждений.

Предполагается, что вступление Директивы в силу позволит владельцам бытовой техники сэкономить на покупке новых приборов – речь идет о сумме в 150 евро в год на домохозяйство. Однако за ремонт владельцам поломавшейся техники в большинстве случаев все же придется платить профессиональным мастерам.

Новые требования должны положительно отразиться и на состоянии окружающей среды. По оценке властей Евросоюза, продление срока службы бытовой техники благодаря возможности ее ремонта позволит снизить потребление энергии на 167 ТВт в год к 2030 году. Эта цифра сопоставима с годовым энергопотреблением Дании.

Сокращение объемов выпуска техники может привести и к снижению выбросов углекислого газа – согласно данным, которые приводит портал iFixit, свыше половины выбросов, связанных с каждым бытовым прибором, приходится на процесс его производства.

NEWSru.com
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