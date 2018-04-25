Жителям Литвы разрешат отложить оплату электроэнергии и газа во время карантина

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Всем клиентам, которые столкнутся с трудностями при оплате счетов, необходимо будет индивидуально связаться со службой поддержки клиентов Ignitis и сообщить о необходимости предоставления им льготных условий.

Жителям Литвы, испытывающим финансовые затруднения, разрешат отложить оплату электроэнергии и газа во время карантина. В некоторых случаях разрешение будет действовать и в отношении предприятий, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

По данным Минэнерго, жители Литвы при необходимости смогут отложить все платежи за природный газ и электроэнергию, потребленные в период карантина, еще на один месяц. В случае если счета за электроэнергию крупные, клиенты смогут оформить рассрочку по индивидуальному графику на срок до одного года.

Бизнес-клиенты смогут подать заявку на отсрочку платежа или корректировку графика платежей, если из-за карантина они сталкиваются с объективными потребностями в таких изменениях. Платежи бизнес-клиентов будут приниматься в индивидуальном порядке.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ