Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от коронавируса

Жители города Нью-Йорк (США) с 30 июля будут получать по 100 долларов за вакцинацию от COVID. Об этом сообщает NBC Newyork.

По словам мэра Билла де Блазио, деньги за первую дозу вакцины от коронавируса получит каждый, кто посетит городской центр вакцинации.

Для получения средств жителям надо зарегистрироваться на специальном сайте.

Выплата средств за вакцинацию вызвана резким ростом числа случаев коронавируса в городе.

Ранее городские власти заявили о том, что вакцинация обязательна для всех рабочих города. В противном случае людей обязали пройти строгие еженедельные протоколы тестирования.

Как сообщалось ранее, более 60% взрослого населения США получили COVID-прививки.