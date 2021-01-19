Жителям Словакии запретили выходить из дома без отрицательного теста на COVID-19

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Жителям Словакии запретили выходить из дома без отрицательного теста на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр страны Игор Матович.

Речь идёт о любом выходе на улицу — на работу, прогулку в парке и т. д. Такая жесткая мера была введена в связи с массовым тестированием населения Словакии, которое стартовало сегодня, 18 января. Ограничения на выход из дома будут действовать до 7 февраля, они касаются граждан в возрасте от 15 до 65 лет.

По данным Минздрава Словакии на 18 января, в стране с начала пандемии было выявлено 223 325 инфицированных, погибли 3 474 пациента.