Животноводство ЕС производит больше CO2, чем автомобили

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В Евросоюзе 17% от общего объема выбросов парниковых газов составляют выбросы от животноводства. Об этом сказано в исследовании Greenpeace, опубликованном RTBF во вторник, 22 сентября.

Таким образом животные на фермах наносят больший вред климату, чем все автомобили, находящиеся в обращении. Скот производит 502 млн тонн CO2 в год. С учетом косвенных выбросов, таких как выбросы от производства мяса, сельскохозяйственных культур, вырубки лесов и т.д., речь идет о выбросах в размере 704 млн тонн CO2.

В частности, данные показывают, что выбросы от животноводства увеличились на 39 млн тонн CO2 (+ 6%) в период с 2007 по 2018 год. Это эквивалентно увеличению на 8,4 млн автомобилей на европейских дорогах, сравнивает Greenpeace.

Сейчас ЕС работает над новым законодательством о климате, которое обновляет климатические цели и определяет сельскохозяйственную политику ЕС на следующие семь лет.

В Greenpeace Europe надеются, что Европа сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного сельского хозяйства. Сокращение животноводства на 50% приведет к сокращению выбросов CO2 на 250 млн тонн, утверждает организация.

«Европейские лидеры слишком долго игнорировали влияние животноводства на климат. Наука поняла, как и цифры: мы не сможем предотвратить худшим климатическим изменениям, если политика будет продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов», — заявил директор сельскохозяйственного подразделения Greenpeace Марк Контиеро.

Напомним, что ранее в ООН заявили о рекордной концентрации парниковых газов в 2020 году. Пандемия замедлила экономику, но не остановила глобальное потепление, подчеркнул генсек организации.