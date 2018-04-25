Жизнь без удобств

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Более десяти процентов (10,6) граждан Литвы живут без собственного туалета со смывом, согласно данным агентства Eurostat за 2018 год. Хуже ситуация только в Румынии (27,7 процента) и Болгарии (15,3 процента). Латвия и Эстония расположились за первой тройкой антирейтинга – 9,9 и 5,3 процента соответственно.

В целом ситуация по Евросоюзу такова, что 2,1 процента людей в собственных жилищах не имеют туалета. С 2010 года этот показатель снизился на 1,2 процентного пункта.

При этом самая низкая доля, около нуля, зафиксирована в Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции. В 19 странах ЕС – менее одного процента. По данным международных организаций, 4,2 миллиарда человек живут без доступа к безопасному водоснабжению и канализации. Плохие условия жизни приводят к 432 тысячам смертей в год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ