Жизнь напоказ

«На этот раз не о Вильнюсе, а обо мне», — написал на минувшей неделе мэр Вильнюса в социальной сети Фейсбук. 47-летний Ремигиюс Шимашюс сообщил о разводе со своей женой Агне Матулайте. У обоих это второй брак, семья воспитывает троих детей.
«После 16 лет совместной жизни, из них 11 — в браке, я принял решение подать на развод. Это решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, много раз об этом думал, все взвесил, включая размышления в течение нескольких месяцев, проведенных отдельно от семьи», – сказал Р.Шимашюс. Он объяснил причину такого решения. «К сожалению, чаще всего важнейшие решения в жизни просто не объяснишь, все попытки сделать это даются непросто. Но в любом случае развод и то, что приходится делать этот шаг, я принимаю как свое поражение. Это решение не меняет тот факт, что за эти 16 лет было немало счастливых моментов, мы с уважением относились друг к другу, поддерживали друг друга, за что я благодарен Агне. Агне — сильный, искренний и хороший человек, у которого я многому научился, которому я за многое благодарен. Но нам не удалось сохранить отношения такими, какие приносили бы радость и счастье, которого мы заслуживаем», – написал мэр Вильнюса.
Жена мэра психолог-психотерапевт Агне Матулайте прокомментировала предстоящий развод с супругом. «Я провела всю осень, не видя осени. Когда я осталась одна, весь мир внезапно рухнул. Некоторое время ничто не казалось реальным – стол, моя одежда, стул… Я чувствовала себя обманутой и оставленной в боли. Я старалась с этим жить. Сохранить свое пульсирующее, разрывающееся сердце живым. Внезапно я почувствовала себя так, словно хороню самого близкого человека, наш дом охватил пожар, и кто-то пытается украсть мечты о будущем», — написала Агне.
А.Матулайте с сожалением отметила, что развод никогда не идет на пользу детям. Они могут реагировать нейтрально или даже благосклонно, если у родителей в браке была плохая жизнь. Однако, по словам супруги мэра, это не про них. Как подметила женщина, им с Ремигиюсом удалось создать успешную и замечательную семью. Она призналась, что надеялась на долгий союз.
Р. Шимашюс сообщил, что вскоре будут начаты юридические процедуры процесса.
Говорят, что счастливые пары самодостаточны, не выставляют свою личную жизнь напоказ. Обратной стороной является несдержанность с публикацией всего, чем вы не слишком довольны. Но независимо от контекста проблему никогда не удавалось решить после того, как грязное белье становилось достоянием всех друзей в социальных сетях, считают эксперты по социальным вопросам.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ