Жизнь напоказ

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«На этот раз не о Вильнюсе, а обо мне», — написал на минувшей неделе мэр Вильнюса в социальной сети Фейсбук. 47-летний Ремигиюс Шимашюс сообщил о разводе со своей женой Агне Матулайте. У обоих это второй брак, семья воспитывает троих детей.



«После 16 лет совместной жизни, из них 11 — в браке, я принял решение подать на развод. Это решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, много раз об этом думал, все взвесил, включая размышления в течение нескольких месяцев, проведенных отдельно от семьи», – сказал Р.Шимашюс. Он объяснил причину такого решения. «К сожалению, чаще всего важнейшие решения в жизни просто не объяснишь, все попытки сделать это даются непросто. Но в любом случае развод и то, что приходится делать этот шаг, я принимаю как свое поражение. Это решение не меняет тот факт, что за эти 16 лет было немало счастливых моментов, мы с уважением относились друг к другу, поддерживали друг друга, за что я благодарен Агне. Агне — сильный, искренний и хороший человек, у которого я многому научился, которому я за многое благодарен. Но нам не удалось сохранить отношения такими, какие приносили бы радость и счастье, которого мы заслуживаем», – написал мэр Вильнюса.

Жена мэра психолог-психотерапевт Агне Матулайте прокомментировала предстоящий развод с супругом. «Я провела всю осень, не видя осени. Когда я осталась одна, весь мир внезапно рухнул. Некоторое время ничто не казалось реальным – стол, моя одежда, стул… Я чувствовала себя обманутой и оставленной в боли. Я старалась с этим жить. Сохранить свое пульсирующее, разрывающееся сердце живым. Внезапно я почувствовала себя так, словно хороню самого близкого человека, наш дом охватил пожар, и кто-то пытается украсть мечты о будущем», — написала Агне.

А.Матулайте с сожалением отметила, что развод никогда не идет на пользу детям. Они могут реагировать нейтрально или даже благосклонно, если у родителей в браке была плохая жизнь. Однако, по словам супруги мэра, это не про них. Как подметила женщина, им с Ремигиюсом удалось создать успешную и замечательную семью. Она призналась, что надеялась на долгий союз.