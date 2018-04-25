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Жизнь после «Брекзита»

Что меняется для путешественников, живущих в Великобритании граждан стран ЕС, пользователей интернета, предпринимателей, ведущих дела через Ла-Манш, со вступившим в силу решением о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза?

Решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза окончательно вступило в силу 31 января. Накануне в Брюсселе депутаты Европарламента сосредоточенно спели хором шотландскую песню «Старое доброе время» на стихи Роберта Бёрнса, а в Лондоне в этот день пускали фейерверки и рекой текло шампанское: и в доединоевропейские времена обеспеченные британцы были склонны потреблять деликатесы с материка, ничто не изменилось и в ходе насчитывавшего 47 лет членства в Евросоюзе. Оно стало историей, до конца года действует переходный период: и островитяне, и мы – жители континентальной Европы – задаёмся вопросами: что принесёт «Брекзит» с практической точки зрения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал британцам «национальное возрождение»: политик готовится к сложным переговорам с Брюсселем, настаивая, что его страна не должна подчиняться европейским стандартам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает на «тесное партнёрство», ставя доступ Соединённого Королевства к общему рынку ЕС в зависимость от готовности Британии придерживаться как раз тех стандартов, единых для всех. Переговоры обещают быть сложными и длительными: если они не завершатся до конца года одобрением соглашения, предварительная версия которого насчитывает около 600 страниц, то возможен «жёсткий „Брекзит“» – разрыв взаимовыгодных отношений с неясными перспективами. В ближайшие 11 месяцев многое остаётся по-прежнему.

Границы

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С выходом Великобритании изменились внешние границы ЕС: теперь они проходят по береговой линии континента, а условный «географический центр Евросоюза» переместился на 56 километров к юго-востоку. Раньше он находился в баварском Вестернгрунде у самой границы с Гессеном, теперь переехал в Гадхайм – деревню с населением в 80 человек под Вюрцбургом. Внешние границы Евросоюза требуют пограничного контроля, но до 31 декабря речи о пограничном контроле на границе ЕС – Великобритания нет.

Исключения для пограничного режима между Республикой Ирландия, участницей ЕС, и Северной Ирландией, которая вышла из Евросоюза в составе Соединённого Королевства, сохранятся: это пресловутый «бэк-стоп», ставший камнем преткновения на пути к регламентированному, «мягкому „Брекзиту“», абсолютно необходимый, чтобы не возобновился конфликт на третьем по величине европейском острове. Северная Ирландия и в 2021 году останется частью внутреннего рынка Евросоюза, будет жить по правилам ЕС, а пограничный контроль будет введён между ней и остальной территорией Великобритании.

Граждане ЕС в Великобритании

Гражданам стран – членов ЕС, официально проживающим в Великобритании, необходимо до 30 июня подать заявление на получение соответствующего статуса (Settled Status): он позволяет жить на территории страны, искать работу, работать без получения отдельного разрешения на неё, а также даёт доступ к равным с местными гражданами правам на пользование системой здравоохранения, пенсионной системой и социальной помощью. Settled Status даёт право на постоянное пребывание на территории страны. Его теряют иностранцы, отсутствующие в Великобритании свыше 5 лет, а также совершившие уголовные преступления.

Предприятия и торговля

До 31 декабря Великобритания остаётся членом Таможенного союза: на переходный период изменений не предвидится, дальнейшие перспективы туманны. Они целиком зависят от будущего торговых и таможенных соглашений, на разработку и ратификацию которых остаётся меньше 11 месяцев.

Лондон рассчитывает и в будущем обходиться без таможенных пошлин и ограничений на количество товаров, Брюссель ставит доступ к Общему рынку в зависимость от готовности Великобритании соблюдать стандарты Евросоюза в сферах охраны природы, прав трудящихся, экономической взаимопомощи. Отдельной проблемой станет сертификация продукции, произведённой на территории Великобритании и других стран ЕС, для товарообмена и последующего применения на материке и на островах.

Банки и страховые компании

Британские финансово-кредитные институты и страховые компании смогут предоставлять услуги в странах ЕС при условии, что у них будут здесь отдельные зарегистрированные представительства. Те же условия придётся соблюдать европейским банкам и страховщикам, работающим на Британских островах.

Авиаперелёты

Изменений для путешественников, отправляющихся в Великобританию, пока нет: авиакомпании в основном не сокращают количество полётов на острова и маршрутов, билеты продаются на ближайшие месяцы. Больше информации появится летом, когда будут представлены расписания авиакомпаний на осенне-зимний период. Директива Евросоюза, помогающая пассажирам получать от перевозчика компенсацию в случае задержки или отмены рейса, по-прежнему будет применяться после «Брекзита» и для рейсов, стартующих в вышедшей из Евросоюза Великобритании.

Телефон и мобильный интернет

Как минимум до конца года плата за роуминг, отсутствующая на территории Евросоюза, не будет взиматься и при поездках в Великобританию: европейские телекоммуникационные концерны могут добровольно оставить эту страну в списках тех, где стоимость звонков и передачи мобильных данных не отличается от внутриевропейской – то же происходит сейчас у ряда мобильных операторов с платой за роуминг в Швейцарии.

Покупки в интернет-магазинах

Заказ товаров у британских онлайн-продавцов пока ничем не будет отличаться от внутриевросоюзного: сделки осуществляются на тех же условиях, что и до «Брекзита», потребители обладают теми же правами и так же защищены. И с 2021 года сохранятся 14-дневное право на возврат товара и два года предоставленной законодательством гарантии – при условии, что британский интернет-магазин будет продавать товары на территории Евросоюза в соответствии с его законами. Если нет – онлайн-покупки в Британии вряд ли станут более рискованными: островное законодательство в сфере защиты прав потребителя весьма жёсткое.

rg-rb.de

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Bat'ka Mahno Авторы недавних комментариев
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Bat'ka Mahno
Гость
Bat'ka Mahno

Nu, eto esche po bozheski!!!

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2020-02-10 18:22
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