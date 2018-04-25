Жизнь с коронавирусом

В связи с ростом числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Литве Вильнюсское городское самоуправление для оказания противодействия возможной второй волне COVID-19 в столице обновило план действий по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба самоуправления.

Вильнюс предпринимает меры профилактики для уменьшения распространения вируса, в ближайшее время возобновленная информационная кампания, касающаяся гигиенических рекомендаций, охватит общественный транспорт и остановки его ожидания, образовательные, медицинские и другие учреждения. Самоуправление обратится также и в Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций (VESOC) по поводу более ответственного эпидемиологического контроля и масштабного тестирования прибывающих в Литву лиц.

«Мы не вправе игнорировать сохраняющуюся и растущую угрозу распространения вируса. Лето дало всем нам возможность сделать передышку, порадоваться, вселило уверенность, но во избежание повторения весеннего сценария мы должны научиться жить с коронавирусом по меньшей мере ближайшие полгода. Поэтому мы готовимся к осеннему периоду, который во многих сферах может быть совершенно другим», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По словам мэра, решения самоуправления, связанные с COVID-19, будут проведены с учетом постановлений, принятых VESOC.

Как встретим новый учебный год?

На данный момент Вильнюс готовится встретить приближающийся новый учебный год как обычно – в учебных заведениях для детей и молодежи обновляется информация о значимой в данный период гигиене, даются другие важные рекомендации. Если на национальном уровне будут приняты решения, касающиеся массовых мероприятий, в том числе и относительно организации мероприятий, связанных с началом учебного года, или отмены таковых, то в образовательных учреждениях города проведение этого праздника может быть перенесено или отозвано.

Не исключена вероятность учебы дистанционным способом, поэтому Вильнюсское самоуправление, готовясь к такому возможному сценарию, в конце августа организует для преподавателей курсы на тему успешного и эффективного дистанционного обучения.

Родителям важно знать, что в данный момент сделано исключение – в медицинские учреждения для получения справок о состоянии здоровья идти не обязательно, так как действительность прошлогодних справок продлена вплоть до Нового года. Медицинские справки потребуются только в случае смены школы или детского сада.

Услуги здравоохранения безопасны и доступны

Изменения намечены и в учреждениях здравоохранения. Будут предоставляться контактные и дистанционные консультации, что обеспечит более оперативное оказание услуг, при этом будут соблюдены все необходимые требования безопасности, что является важным для воспрепятствования распространению коронавирусной инфекции. Самоуправление в целях улучшения доступности услуг наметило компенсировать поликлиникам расходы, понесенные в связи с увеличением численности специалистов, работающих в регистратурах. Это позволит вильнюсцам быстрее и проще зарегистрироваться на дистанционную или контактную консультацию к врачу, продлить лечение (выписка рецептов).

Самоуправление, в свою очередь, заботится об улучшении инфраструктуры и о дополнительном оборудовании мобильных пунктов проверки на коронавирус, о формировании мобильных бригад, которые при необходимости смогут направляться в возможные места локации очагов вируса. В настоящее время в Вильнюсе действует один мобильный пункт, который обслуживает население Вильнюсского уезда. За четыре последних месяца только в вильнюсских мобильных пунктах было взято на проверку около 40 000 анализов.

Самоуправление и медицинские учреждения на данный момент располагают достаточным резервом средств индивидуальной защиты, согласно подсчетам, его хватит до конца года. Столичное самоуправление еще не получило от правительства компенсацию за средства, потраченные для сдерживания первой волны COVID-19, равно как не получены и сведения о состоянии государственного резерва.

Вильнюсское самоуправление, исходя из того, что большинство положительных результатов тестов на COVID-19 являются привозными, обратилось в VESOC относительно более активной проверки прибывающих лиц и более ответственного контроля. С этой целью самоуправлением намечено оборудовать возле Вильнюсского аэропорта мобильный пункт или организовать работу мобильной бригады. Муниципалитет пока не имеет сведений из Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией возвращающихся в столицу людей, а также установленных местах, которые данные лица посещали.

Приветствуется дистанционная работа

Столичная мэрия и группа ее предприятий еще в период первой волны COVID-19 на своем примере продемонстрировали, как можно работать слаженно и все услуги оказывать дистанционным путем.

Вильнюсское городское самоуправление призывает и другие организации, а также коммерческие предприятия уже сейчас, не дожидаясь осени, все работы, насколько это возможно, перенести из офисов на дом, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство, услуги оказывать дистанционным способом, информацию предоставлять по телефону.

Как безопасно перемещаться по городу?

Даже после окончания карантина в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров и водителей в общественном транспорте были оставлены почти все средства дезинфекции, поддержания чистоты и соблюдения дистанции. На остановках общественного транспорта с самым интенсивным пассажиропотоком контролеры будут следить за ситуацией, напоминая пассажирам об обязательном ношении масок.

С самого начала карантина рабочие места водителей общественного транспорта были отгорожены от пассажиров. Водители не продают одноразовые талоны, вход и выход пассажиров осуществляются только через средние и задние двери общественного транспорта.

Беспокойство вызывают все еще не достаточные и не всегда полностью отслеживаемые Национальным центром общественного здоровья сведения об эпидемиологической ситуации. Несмотря на отсутствие достоверной информации о том, что заражение вильнюсцев вирусом происходит именно в общественном транспорте, применяемые здесь требования и различные ограничения – одни из самых строгих.

По информации BNS, vilnius.lt