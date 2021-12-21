Жозеп Боррель: «Северный поток — 2» — не приоритетный проект для ЕС

По оценке дипломата, Москва использует энергоресурсы как инструмент политического влияния, как, например, это произошло в Молдове. «И хотя, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие видят в ее отказе увеличивать объемы экспорта в Европу или пополнять запасы принадлежащих Газпрому складских помещений способ давления на ЕС. Прежде всего — для получения лицензии на запуск газопровода «Северный поток — 2», — указал он.

Боррель добавил, что Европейская комиссия не считает этот проект приоритетным. По его словам, трубопровод «продолжает оставаться вопросом для обсуждения» и «в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов».

«Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему»

Говоря о росте напряжения у границ Украины, дипломат отметил, что конечные намерения Москвы относительно Киева не ясны, «за исключением того, что она угрожает Украине и стремится ослабить ее». «Возможны различные сценарии. …Нам нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — подчеркнул он.

Боррель также упомянул о списке требований МИД РФ к США и НАТО относительно «гарантий безопасности». Евросоюз должен участвовать в подобных дискуссиях, заметил Боррель, указав на то, что ключевые принципы европейской политики безопасности изложены в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии: «ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией».

«Европа в опасности»

Напряжение в отношениях с Россией, а также «жестокий, репрессивный и незаконный характер режима Александра Лукашенко» в Беларуси, по мнению Борреля, четко демонстрируют, с какими угрозами сталкивается Европа. Среди них — «гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация». «На карту поставлена не только судьба отдельных стран и обществ, — подчеркивает дипломат, — но и более общие принципы, лежащие в основе европейской структуры безопасности».

На этом фоне, считает Боррель, Евросоюзу «крайне необходимо наращивать потенциал в сфере безопасности». В январе он намерен представить главам МИД и Минобороны ЕС обновленную версию концепции европейской безопасности «Стратегический компас». Первая строчка в предисловии к этому документу гласит: «Европа в опасности». В «Стратегический компас», в частности, войдут рекомендации для европейских стран, касающиеся кризисного управления и развития оборонного потенциала.