Журнал «Top»: Самые богатые литовцы — Н.Нумавичюс, М.Райла и Г.Жемялис

Самые богатые литовцы — основатель Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс, председатель правления группы предприятий Girteka Logistics Миндаугас Райла и Гядиминас Жемялис, председатель правления Avia Solutions Group, говорится в ежегодном рейтинге журнала «Top».

В первую пятёрку также вошли президент MG Baltic Дарюс Моцкус и Жильвинас Марцинкявичюс, бывший акционер группы Vilniaus prekyba (VP).

Активы Н.Нумавичюса, который в настоящее время проживает в Лондоне, оцениваются в 1,1 млрд евро.

Нериюс Нумавичюс/ Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

«Н.Нумавичюс сохранил позицию самого богатого бизнесмена в Литве, но более жёсткая конкуренция в сфере розничной торговли не позволяет ему почивать на лаврах, и нет недостатка в переменах», — пишет журнал Top.

По оценкам издания, М.Райла, занимающейся логистикой, складированием и недвижимостью, обладает активами на сумму 750 млн евро. По мнению авторов исследования, показатели чистой прибыли компании аналогичны показателям прошлого года, их значение практически не изменилось.

Активы занимающегося авиационным бизнесом Г.Жемялиса оцениваются в 630 млн евро. По данным журнала Top, в этом году редакции удалось оценить действующий за рубежом его бизнес, что привело к значительному повышению рейтинга предпринимателя по сравнению с предыдущим годом.

Гядиминас Жемялис/ Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

По мнению авторов исследования, активы Д.Моцкуса стоят 610 млн евро, Ж.Марцинкявичюса — 405 млн евро.

Римас Куртинайтис и Дарюс Моцкус/ Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В список также вошли председатель совета директоров Achemos grupė Лида Лубене (270 млн), основатель розничной сети Kesko Senukai Аугустинас Ракаускас (250 млн), Иван Палейчик (215 млн), акционер VP Миндаугас Марцинкявичюс (200 млн) и председатель совета директоров Hanner Арвидас Авулис (190 млн).

Лида Лубене/ Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Аугустинас Ракаускас/ Фото BFL/Кястутис Ванагас

Иван-Палейчик-с-семьей-на-церемонии-Žmonės-2010/ Фото BFL/Шарунас Мажейка

Арвидас Авулис/ Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Составители рейтинга утверждают, что стоимость имущества была рассчитана на основе общедоступной информации, деклараций и отчётов, представляемых в Государственную налоговую инспекцию и Центр регистров, оценки личного имущества при наличии информации о нём, а также на стоимости недвижимости, обсчитанной по рыночным ценам.