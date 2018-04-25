Журналисты портала 15min.lt создали профсоюз

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В понедельник журналисты портала новостей 15min.lt сообщили о создании профсоюза в качестве реакции на планы редакции провести структурные изменения.

Глава компании приветствовал этот шаг и выразил надежду на то, что это будет способствовать конструктивному диалогу.

Председатель профсоюза Жильвинас Пекарскас сказал, что учреждение профсоюза побудило «нежелание руководителя компании прислушаться к мнению работников в планировании радикальных изменений редакционной структуры».

«Мы обеспокоены тем, что возникает угроза независимости редакции, но одновременно мы будем стремиться защитить ценности 15min», – отметил Ж. Пекарскас в комментарии, опубликованном в социальной сети «Фейсбук».

По его словам, сейчас в профсоюз входят 47 творческих работников – почти 40% всех работников компании.

Члены профсоюза поддерживают журналистов Довидаса Панцероваса и Бируте Давидоните, которые в качестве протеста против поведения главы компании покинули 15min.

«Мы намерены защищать всеми правовыми мерами свободу СМИ и независимость журналистов и прочих творческих работников 15min , а также будем обсуждать это с правлением компании, в которое мы уже обратились», – отметил Ж. Пекарскас.

Гендиректор 15min Рамунас Шаучиковас выразил надежду на то, что профсоюз поможет установить диалог и реализовать изменения, с которыми постоянно сталкиваются современные СМИ.

«Любое современное средство массовой информации находится в постоянных изменениях, и профсоюз может выполнить важную роль в их успешной реализации. У 15min сильная репутация независимого СМИ. Мы уважаем права работников, учитываем их мнение. Мы и далее будем основываться на этих ценностях и работать вместе с профсоюзом», – отметил Р. Шаучиковас.

15min принадлежит группе СМИ Postimees Grupp. Единственным акционером последний является эстонская инвесткомпания UP Invest. Основная часть акций UP Invest принадлежит эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамаэ.