Зима пришла, как обычно, неожиданно

На плохие дорожные условия жаловались и водители в Вильнюсе. Особенно сложная ситуация была на Западной объездной дороге и на ул. Тукстантмяче, где в разных местах застряли тягачи. На Минском шоссе движение было парализовано в обоих направлениях, поскольку тягачи не могли заехать в гору.

Муниципальное предприятие Grinda, которое занимается ремонтом и присмотром за улицами в столице, утверждает, что компания приложила все усилия, чтобы контролировать ситуацию, хотя такого количества осадков не прогнозировалось.

«Конечно, на количество дорожно-транспортных происшествий влияет и тот факт, что не все водители пересели на зимнюю резину, хотя прошлая неделя была последней. Вождение зимой требует других навыков, которые забываются летом и осенью, когда еще нет снега и льда. Все это сказывается на том, что в минувшую пятницу утром по поводу дорожно-транспортных происшествий обратилось на 25 проц. больше людей», — комментирует ситуацию Артурас Юодейкис, руководитель отдела претензий страховой компании «Lietuvos draudimas».

Как говорит страховой эксперт, есть два типа несчастных случаев. «Аварий технического характера довольно много — столкновения на парковках, подъездах, второстепенных дорогах. Такие ДТП приносят меньшие убытки, составляющие примерно 500-700 евро, могут вырасти до 2 тысяч евро, в зависимости от автомобиля и повреждений. Однако гораздо большие убытки случаются в таких дорожно-транспортных происшествиях, когда машины оказываются в кювете, ударяются о дерево. Чаще всего такие ДТП случаются на районных дорогах, где реже работает уборочная техника, а водители ездят небрежно, как по летней дороге. Если это более дорогая машина, сумма убытков может достигать и 10 тысяч, и 50 тысяч», — отметил А.Юодейкис.

Эксперт «Lietuvos draudimas» предупреждает, что крайне важно осознать, что навыки забываются, всегда нужно время, чтобы привыкнуть к скользким дорогам, плохой видимости и более длинному тормозному пути, чем до первого снега и гололеда.

«Хотим еще раз напомнить, что все водители уже должны были сменить резину с летней на зимнюю. Страховка не будет действительна, если причиной дорожно-транспортного происшествия является незамененная резина. Также необходимо позаботиться о хорошей видимости, оставить на поездку больше времени, чем обычно, особенно когда выпадает первый снег. Тогда больше шансов избежать дорожно-транспортных происшествий», — отметил эксперт.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ