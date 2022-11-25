Зима пришла, как обычно, неожиданно

На минувшей неделе из-за снега и мороза дороги в Литве превратились в «катки». Уже в четверг вечером в Литве пошел снег, температура опустилась ниже нуля, а дороги покрылись льдом и слоем снега. По данным страховых компаний, резко возросло количество автомобилистов, заявляющих о повреждении транспортных средств.
На дороге Каунас-Вильнюс произошло несколько ДТП. Очевидцы сообщили, что в пятницу, 18 ноября, на дороге Каунас-Вильнюс, не доезжая до Жежмаряй, произошло несколько ДТП. Одно транспортное средство перевернулось на бок прямо посреди дороги, а другое съехало с дороги. Каунасская полиция информировала, что на дороге A1 из-за скользкого покрытия произошло несколько ДТП. В 15.30 в Кайшядорском районе с дороги съехал и перевернулся микроавтобус. Водитель (1998 г.р.) не пострадал. Второе ДТП произошло около Румшишкес. Сообщается, что автомобиль Chevrolet перевернулся на бок. Люди в ДТП, к счастью, не пострадали.
На плохие дорожные условия жаловались и водители в Вильнюсе. Особенно сложная ситуация была на Западной объездной дороге и на ул. Тукстантмяче, где в разных местах застряли тягачи. На Минском шоссе движение было парализовано в обоих направлениях, поскольку тягачи не могли заехать в гору.
Муниципальное предприятие Grinda, которое занимается ремонтом и присмотром за улицами в столице, утверждает, что компания приложила все усилия, чтобы контролировать ситуацию, хотя такого количества осадков не прогнозировалось.
«Конечно, на количество дорожно-транспортных происшествий влияет и тот факт, что не все водители пересели на зимнюю резину, хотя прошлая неделя была последней. Вождение зимой требует других навыков, которые забываются летом и осенью, когда еще нет снега и льда. Все это сказывается на том, что в минувшую пятницу утром по поводу дорожно-транспортных происшествий обратилось на 25 проц. больше людей», — комментирует ситуацию Артурас Юодейкис, руководитель отдела претензий страховой компании «Lietuvos draudimas».
Как говорит страховой эксперт, есть два типа несчастных случаев. «Аварий технического характера довольно много — столкновения на парковках, подъездах, второстепенных дорогах. Такие ДТП приносят меньшие убытки, составляющие примерно 500-700 евро, могут вырасти до 2 тысяч евро, в зависимости от автомобиля и повреждений. Однако гораздо большие убытки случаются в таких дорожно-транспортных происшествиях, когда машины оказываются в кювете, ударяются о дерево. Чаще всего такие ДТП случаются на районных дорогах, где реже работает уборочная техника, а водители ездят небрежно, как по летней дороге. Если это более дорогая машина, сумма убытков может достигать и 10 тысяч, и 50 тысяч», — отметил А.Юодейкис.
Эксперт «Lietuvos draudimas» предупреждает, что крайне важно осознать, что навыки забываются, всегда нужно время, чтобы привыкнуть к скользким дорогам, плохой видимости и более длинному тормозному пути, чем до первого снега и гололеда.
«Хотим еще раз напомнить, что все водители уже должны были сменить резину с летней на зимнюю. Страховка не будет действительна, если причиной дорожно-транспортного происшествия является незамененная резина. Также необходимо позаботиться о хорошей видимости, оставить на поездку больше времени, чем обычно, особенно когда выпадает первый снег. Тогда больше шансов избежать дорожно-транспортных происшествий», — отметил эксперт.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ