default image
Турция заявила о первом случае заражения

Подробнее...
default image
США радует интерес Беларуси к импорту газа, говорит заместитель М. Помпео

Подробнее...
default image
Из-за угрозы коронавируса Польша вводит на границе с Литвой санитарный контроль

Подробнее...
default image
Десятки людей возле посольства Китая выразили солидарность с Тибетом

Подробнее...
default image
Правительство Греции объявило о закрытии всех образовательных учреждений

Подробнее...
default image
Большинство жителей страны удовлетворены изменениями в Литве

Подробнее...
default image
Израиль меняет правила въезда из-за коронавируса

Подробнее...
default image
В Чехии вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон

Подробнее...
default image
Значимые личности 30-летия в Литве: В. Ландсбергис, А. Бразаускас, В. Адамкус

Подробнее...
default image
В Австрии ввели ограничения из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Испания подтверждает 999 случаев заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
11 марта Литва отметит Юбилей независимости

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены два новых случая коронавируса

Подробнее...
default image
Госдума РФ поддержала отмену ограничений на президентские сроки

Подробнее...
default image
В Литве на превенцию коронавируса выделено 1,2 млн евро из госрезерва

Подробнее...
default image
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз вышли в свет как члены королевской семьи

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики

Подробнее...
default image
В храмах Литвы превентивные меры в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Джек Ма стал самым богатым человеком Азии

Подробнее...
default image
В Художественном музее Вильнюса открылась выставка, посвященная истории цивилизации в Украине

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Значимые личности 30-летия в Литве: В. Ландсбергис, А. Бразаускас, В. Адамкус

Фото BFL

Значительные личности тридцатилетия независимости Литвы  – председатель Верховного Совета-Восстановительного сейма, профессор Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Валдас Адамкус и Альгирдас Бразаускас, свидетельствуют результаты опроса порта Delfi.lt и журнала Reitingai.

По заказу портала Delfi журнал Reitingai разослал более тысячи анкет политикам, государственным служащим, журналистам, бизнесменам и попросил выбрать из списка 300 лиц тридцать наиболее значительных деятелей 1990–2020 годов, которые оказали самое большое положительное влияние на прогресс Литвы за последние 30 лет.

В. Ландсбергис получил 412 голосов, В. Адамкус – 403, А. Бразаускас – 379.

Далее в списке – экс-президент Даля Грибаускайте (363), баскетболист Арвидас Сабонис (310), философ Леонидас Донскис (289), поэт Юстинас Марцинкявичюс (282), исполнитель Витаутас Кярнагис (260), европаралментарий Андрюс Кубилюс (258), музыкант Андрюс Мамонтовас (227).

реклама

У опрошенных также была возможность внести в список фамилию другого деятеля. В целом были внесены 56 дополнительных личностей. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600