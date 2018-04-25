Значимые личности 30-летия в Литве: В. Ландсбергис, А. Бразаускас, В. Адамкус

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Значительные личности тридцатилетия независимости Литвы – председатель Верховного Совета-Восстановительного сейма, профессор Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Валдас Адамкус и Альгирдас Бразаускас, свидетельствуют результаты опроса порта Delfi.lt и журнала Reitingai.

По заказу портала Delfi журнал Reitingai разослал более тысячи анкет политикам, государственным служащим, журналистам, бизнесменам и попросил выбрать из списка 300 лиц тридцать наиболее значительных деятелей 1990–2020 годов, которые оказали самое большое положительное влияние на прогресс Литвы за последние 30 лет.

В. Ландсбергис получил 412 голосов, В. Адамкус – 403, А. Бразаускас – 379.

Далее в списке – экс-президент Даля Грибаускайте (363), баскетболист Арвидас Сабонис (310), философ Леонидас Донскис (289), поэт Юстинас Марцинкявичюс (282), исполнитель Витаутас Кярнагис (260), европаралментарий Андрюс Кубилюс (258), музыкант Андрюс Мамонтовас (227).