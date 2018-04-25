Знакомьтесь: Литва

Nuotrauka BFL/Andrius Ufartas

Оказывается, не все страны ЕС хорошо знакомы с Литвой.

«Известность Литвы является средней в странах Европейского союза и довольно низкой за пределами ЕС. Но те, кто знает Литву, оценивают ее положительно (…) Географически более близкие страны знают нас лучше, более дальние – хуже. Среди стран ЕС хуже всего знакомы с Литвой жители Соединенного Королевства и Франции», – сказал эксперт по коммуникациям в правительственной канцелярии Марюс Гурскас.

По словам М. Гурскаса, всего 7% жителей Франции знают о Литве больше, чем название и географическое положение. Очень мало или вообще ничего о Литве знают опрошенные жители Японии, Китая и США.

Больше всего о Литве знают жители Эстонии, Латвии и Польши.