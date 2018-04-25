Золото принесло России больше денег, чем газ

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Обычно Россия зарабатывает прежде всего на экспорте нефти и газа. Однако во втором квартале этого года все встало с ног на голову. Впервые за всю свою историю Россия заработала больше денег за счет экспорта золота. Почему возник этот золотой бум, объясняет австрийская Die Presse.

В тот день, когда крупнейший в мире газовый концерн «Газпром» обнародовал показатели прибыли за первый квартал 2020 года, Центральный банк и Таможенная служба России опубликовали цифры, ставшие настоящей сенсацией.

Впервые за всю свою историю Россия заработала больше денег на экспорте золота, чем газа. Таковы данные за только что истекший второй квартал этого года. Россия в апреле и мае экспортировала 65,4 тонны золота, выручив за это 3,55 миллиарда долларов. Выручка от экспорта газа за тот же период составила 2,4 миллиарда долларов, пишет газета.

Полные статистические данные пока не известны, однако расчеты ЦБ России говорят о том, что экспорт газа за весь квартал принес казне лишь 3,5 миллиарда долларов, то есть меньше, чем экспорт желтого металла всего за два месяца. Данные по экспорту газа касаются транспортируемого по газопроводам топлива, монополия на которое принадлежит «Газпрому». Параллельно страна продает и сжиженный газ (этим занимаются компании — конкуренты «Газпрома»), но в значительно меньших объемах.

Российская статистика отражает пертурбации на глобальных рынках углеводородов, вызванные вспышкой коронавируса, а также значение золота в качестве «тихой гавани» для инвесторов, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

«Газпром» несет убытки

«Газпром», конечно, еще в первом квартале столкнулся с резким падением прибыли, о чем свидетельствуют показатели этого контролируемого государством концерна. Но впервые с 2015 года приходится говорить о реальных убытках, составивших 116,2 миллиарда рублей (1,4 миллиарда евро), тогда как в аналогичный период прошлого года наблюдалась чистая прибыль в размере 536 миллиардов рублей.

Оборот концерна сократился на 24,1% до 1,74 триллиона рублей, причем экспорт в Европу (на главный для «Газпроам»рынок сбыта) рухнул по объемам на целых 45%. Конечно, свою роль сыграло и снижение курса рубля, но это лишь часть проблемы. Другая часть — сокращение экспорта газа в Европу и Китай на 17% из-за конъюнктуры рынка и погодных условий. При этом цена в среднем упала на 36%. Во втором квартале эта негативная тенденция лишь еще больше усилилась, отмечает Die Presse.

Что касается России в целом, то она несет убытки из-за сокращения экспорта не только газа (по данным Таможенной службы, на 53% за первые пять месяцев этого года), но и нефти (на треть с января по май). Главной проблемой экспорта «черного золота» стало не столько падение объема, сколько беспрецедентное падение цен — на треть за период с конца февраля по конец апреля.

Почему экспорт золота переживает бум

Такое падение прибылей от продажи нефти и газа не способен компенсировать даже экспорт золота, переживающий настоящий бум. По оценке российских экспертов, он может восполнить не более 10% потерь. Кстати, бум экспорта золота стал возможен благодаря ЦБ России, который с 1 апреля неожиданно отказался от закупок желтого металла, так что банки, у которых он обычно покупает золото, смогли экспортировать его без всяких ограничений.

А это в свою очередь стало возможно благодаря тому, что Центробанк предоставил золотодобывающим компаниям больше пространства для маневра в сфере экспорта. Главным покупателем российского золота (до 80%) является Великобритания, где находятся основные торговые площадки и хранилища драгоценного металла, сообщает Die Presse.