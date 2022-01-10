«Золотой глобус — 2022»: кто стал победителем

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Стали известны победители премии «Золотой глобус». Их имена опубликованы Голливудской ассоциацией иностранной прессы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организаторов премии.

В этом году было принято решение не вести трансляцию церемонии. Лишь некоторые члены ассоциации и избранные получатели ее грантов смогли принять участие в награждении.

Так, новозеландский режиссер Джейн Кэмпион получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу над фильмом «Власть пса». Лучшие роли в телефильме забрали Кейт Уинслет за «Мейр из Исттауна» и Майкл Китон за «Ломку». Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим иностранным фильмом. Лучшим драматическим сериалом признали «Наследников». Еще один обладатель «Золотого глобуса» — Диснеевский мультфильм «Энканто». В категории «Лучший мюзикл или комедия» была названа «Вестсайдская история».

Уилл Смит получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драме «Король Ричард». Награду за музыку к «Дюне» забрал Ханс Циммер. Рэйчел Зеглер получила «Золотой глобус» за роль в мюзикле «Вестсайдская история», а Николь Кидман за роль в фильме «Быть Рикардо».