«Золотыми сценическими крестами» отмечены лучшие артисты 

Фото Дмитрия Матвеева/www.rkm.lrv.lt*

27 марта Министерство культуры вручило премии и памятные знаки профессиональным артистам театра – «Золотой сценический крест», «Серьгу Бориса Даугуветиса» и Благодарственную премию. В Международный день театра в Каунасском национальном драматическом театре наградили лучших артистов сцены 2021 года.

Приветствуя театральное сообщество, заместитель министра культуры Дайна Урбанавичене заявила, что «Золотые сценические кресты» вручаются сегодня на сцене, которая, как и другие пространства Каунаса, в этом году является ареной всей европейской культуры.

«Война в Украине пронизывает каждый наш день и в то же время напоминает нам о том, как дорога свобода. Это особенно хорошо известно тем, чья свобода была ограничена. Это хорошо помнит наш театр, которому приходилось обращаться к зрителю на языке Эзопа. Мы прекрасно знаем, что потрясения много отнимают, многого требуют. Но в то же время они становятся возможностью совершенствоваться, стать сильнее и еще более активными в создании свободного мира. Я рада, что наш театр — активная и яркая часть этого свободного и творческого мира», — обратилась к зрителям Д. Урбанавичене.