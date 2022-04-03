«Золотыми сценическими крестами» отмечены лучшие артисты 

27 марта Министерство культуры вручило премии и памятные знаки профессиональным артистам театра – «Золотой сценический крест», «Серьгу Бориса Даугуветиса» и Благодарственную премию. В Международный день театра в Каунасском национальном драматическом театре наградили лучших артистов сцены 2021 года.
Приветствуя театральное сообщество, заместитель министра культуры Дайна Урбанавичене заявила, что «Золотые сценические кресты» вручаются сегодня на сцене, которая, как и другие пространства Каунаса, в этом году является ареной всей европейской культуры.
«Война в Украине пронизывает каждый наш день и в то же время напоминает нам о том, как дорога свобода. Это особенно хорошо известно тем, чья свобода была ограничена. Это хорошо помнит наш театр, которому приходилось обращаться к зрителю на языке Эзопа. Мы прекрасно знаем, что потрясения много отнимают, многого требуют. Но в то же время они становятся возможностью совершенствоваться, стать сильнее и еще более активными в создании свободного мира. Я рада, что наш театр — активная и яркая часть этого свободного и творческого мира», — обратилась к зрителям Д. Урбанавичене.
«Золотыми сценическими крестами» за 2021 год награждены:
За спектакль «Дядя Ваня» (Вильнюсский Государственный Малый театр) награждены режиссер Томи Янежич, актриса Илона Кветкуте за роль Сони, актер Мартинас Недзинскас за роль Астрова и художник по костюмам Марина Сремац за костюмы к спектаклю;
Актриса Тома Вашкявичюте за роли Диты и Диты-Марии в спектакле «Спящие» (Литовский национальный драматический театр);
Художник-постановщик Фабьен Леде за сценографию спектакля «Солярис 4» (Литовский национальный драматический театр);
Художник по свету Катаржина Лушчик за свет к спектаклю «Между ног Лены, или “Смерть Пресвятой Богородицы» по Микеланджело Караваджо» (Клайпедский драматический театр);
Композитор Доминикас Дигимас за музыку к спектаклю «Великий новый мир» (Государственный молодежный театр и театр “Утопия”);
Солистка Лина Дамбраускайте за партию Софи в опере «Кавалер розы» (Литовский национальный театр оперы и балета) и партию Мари в опере «Дочь полка» (Клайпедский государственный музыкальный театр);
Солист Эдгарас Монтвидас за роль Альфреда Жермона в опере «Травиата» (Литовский национальный театр оперы и балета);
Хореограф Мантас Стабачинскас за хореографию и движение к спектаклям «Великий новый мир» (Государственный молодежный театр и театр «Утопия»), «Солярис 4» (Литовский национальный драматический театр) и «Праздник» (Театр Оскараса Коршуноваса);
Танцовщица Вилма Питринайте за спектакль «Это не твоя мечта» (Компания “Танцующий тюлень”);
Молодой художник-постановщик Науберт Ясинскас за постановку спектакля «Кишка» (Каунасский городской камерный театр);
За спектакль «Me two /Savoj krūvoj» (режиссеры Айрида Гудайте и Йонас Тертелис), Театр городского танца «Low Air»;
За спектакль «Лес богов» (режиссер Агне Сунклодайте), Каунасский государственный театр кукол;
Премия благодарности присуждается Йонасу Юрашасу за его многолетний вклад в исполнительское искусство.
Серьгой Бориса Даугуветиса была награждена творческая группа спектакля «Endurance»: Константинас Косовец, Максимилиан Опришка и Арвидас Буйнаускас за соединение современного цирка, звука и световой выразительности (Menų spaustuvė).
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ