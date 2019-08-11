Зуокене против Зуокаса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Работники Вильнюсского самоуправления вернули Фонду Йонаса Мекаса вещи художника, изъятые на минувшей неделе.

Напомним, что в мэрию обратилась супруга экс-мэра Артураса Зуокаса Агне и передала обнаруженные в доме вещи.

Депутат нынешнего горсовета Агне Зуокене, которая разводится со своим супругом, бывшим мэром Вильнюса, ныне также депутатом горсовета Артурасом Зуокасом, обнаружила в их доме в микрорайоне Ужупис много работ, вероятно, принадлежавших Йонасу Мекасу. Она уверяла, что не знала об их существовании.

На прошлой неделе, в среду Зуокене вместе с директором администрации Вильнюсской мэрии Повиласом Подярскисом загрузила около 100 коробок с различными вещами Й. Мекаса в два микроавтобуса. Перед этой процедурой в дом Зуокасов приехали приставы и полицейские. Зуокене сказала, что данные произведения искусства обнаружила в своем доме, в комнате, которую хочет оборудовать для дочери. По ее словам, последние 10 лет семья жила в арендуемой квартире в том же дворе, а вещи находились в доме, в котором они не жили, там бывали только гости. У А. Зуокене были подозрения в том, что вещи, обнаруженные в помещениях, принадлежащих им и управляемой ими фирме, могли быть из коллекции Юргиса Мачюнаса Fluxus, приобретенной самоуправлением. Надзор за ней осуществляет учрежденный Центр визуальных искусств им. Йонаса Мекаса. Художник умер 23 января этого года на 97-м году в своем доме в Нью-Йорке.

Позднее Артурас Зуокас сообщил, что «в этих ящиках – не работы, а книги, плакаты, эскизы, проектор и т.д. Их прислали девять лет назад, хотели создать киноцентр им. Мекаса. Там нет коллекционных работ, произведений искусства». Зуокас сказал в адрес своей супруги: «Поздравляю Агне, которая в день своего рождения организовала fluxus перформанс. И кладовку самой не пришлось разбирать, это сделала мэрия. Жаль, они, кажется, так и не поняли шутку fluxus».

Как сообщил BNS директор Фонда Й. Мекаса Эдгарас Станишаускас, «вещи привезены и переданы BNA grupė, из помещений которой они были изъяты. Туда и вернули».

Документы собственности на эти вещи предоставил частный Фонд Й. Мекаса, который, согласно заключенному договору, арендует помещения у Зуокасов. Мэрия вернула вещи, директор городской администрации П. Подерскис принес извинения фонду за «немного поспешные действия».

Э. Станишаускас утверждает, что вещи хранились в неиспользуемых помещениях четыре года, поскольку был план создать киноцентр Мекаса. Представители фонда заверяют, что у вещей нет большой художественной ценности, поэтому они и не экспонировались.

BNS он сказал, что после возникшей неразберихи по поводу имущества Й. Мекаса рассматривается возможность их экспонирования, поскольку сейчас «вещи стали известными». Ранее свои произведения среди вещей Й. Мекаса опознали несколько художников, они согласились, чтобы работы вместе с прочими вещами были переданы фонду.

«Несите, завтра опять вынесем», – такими словами супруга Артураса Зуокаса Агне Зуокене встретила мужчин, привезших ящики с вещами. Об этом в репортаже во вторник рассказали журналисты Lrytas TV. На вопрос, что она сейчас предпримет, Зуокене ответила: «Что? Пойду в полицию». Член вильнюсского горсовета Зуокене сказала, что ее о возвращении вещей не информировали.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ