Звезда Голливуда Иствуд продолжает в судах борьбу с литовским предприятием

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После того, как Апелляционный суд Литвы (АСЛ) отказался разрешить исполнение в Литве решения суда США о взыскании с ликвидированной литовской компании Mediatonas долга на сумму 5,3 млн евро, звезда Голливуда Клинт Иствуд продолжает в судах борьбу с предприятием, которое якобы незаконно использовало его изображение в рекламе продуктов из конопли.

Адвокаты актера на прошлой неделе предъявили в Клайпедском окружном суде иск с просьбой признать ликвидацию компании незаконной и арестовать имущество ее главы.

Федеральный окружной суд Центрального округа Калифорнии (в Лос-Анджелесе) в октябре прошлого года присудил от Mediatronas Иствуду и компании-правообладателю на его образ и изображения Garrapata 6,1 млн долларов (5,26 млн евро).

По словам представляющего актера партнера адвокатской конторы Primus Робертаса Юодки, компания Mediatonas в прошлом году была ликвидирована незаконно, чтобы избежать требований из США.

«Такой ликвидации вообще не могло быть, потому что должно было быть объявлено банкротство, однако не был включен главный кредитор — актер Иствуд со своими требованиями», — сказал Юодка BNS.

По словам Юодки, Mediatonas еще в феврале 2021 года было сообщено о требованиях актера и американской компании по поводу незаконной деятельности, предприятие также было поставлено в известность, что истцы обратились в суд США с просьбой возместить ущерб от незаконного использования изображения Иствуда.

АСЛ 18 января нынешнего года отказался признать решение суда Лос-Анджелеса, указав, что компания Mediatonas была ликвидирована в декабре прошлого года.

По данным Реестрового центра, процедуру ликвидации предприятия без суда провел бывший глава предприятия и его единственный акционер Гедрюс Бучинскас. Связаться с ним BNS не удалось.

Иствуд в прошлом год предъявил в суде США два иска против трех производителей продуктов из конопли и рекламирующих их предприятий, продукты которых упоминались в одной статье в интернете — согласно этой статье, знаменитый актер поддерживает употребление продуктов из конопли. Жалоба также была подана против 10 предприятий электронной торговли, которые Иствуд обвинил в манипулировании результатами поиска в интернете с использованием его имени.

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