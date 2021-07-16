Звезды на кухне

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Юлия Высоцкая и ее программа «Едим дома» полюбилась многим россиянам. Однако немало других звезд умело готовят аппетитные блюда. Галина Боб, Елена Проклова, Любовь Успенская — кто еще удивляет поклонников кулинарным талантом?

Лариса Гузеева

Варенье «Яблочная прелесть»

Соведущая программы «Давай поженимся» регулярно сидит на диете. Артистка отмечает, что камера визуально «прибавляет» несколько килограммов веса, и сохраняет фигуру с помощью низкокалорийного питания. Рацион Гузеевой обычно состоит из круп, овощей, нежирной рыбы и фруктов. Тем не менее, артистка хорошо готовит и радует близких вкусными блюдами. Лариса Андреевна поделилась с поклонниками рецептом «Яблочной прелести» — варенья «для ленивых».

Гузеева отметила, что справиться с приготовлением несложно – важно лишь запастись терпением.

Яблоки без сердцевины нужно нарезать, обильно пересыпать сахаром и оставить на 7-8 часов. Как правило, используется пропорция 1:1, но для сладких сортов можно уменьшить количество сахара. Через несколько часов яблоки, которые уже дадут обильный сироп, нужно поставить на небольшой огонь и томить 30-40 минут. За минуту до готовности добавить корицу, ваниль и лимонную цедру. Раньше актриса перемешивала яблоки все время варки, а теперь делает это лишь несколько раз, что не отражается на вкусе варенья.

Любовь Успенская

Котлеты из королевских креветок

Певица редко готовит сама – напряженный график гастролей не оставляет времени для творчества на кухне. При наличии свободного времени Любовь Залмановна старается порадовать близких необычными праздничными блюдами. Певица рассказала, что одним из любимых угощений для ее друзей стали нежные котлеты из королевских креветок, и продемонстрировала процесс их приготовления.

Любовь Успенская прокрутила через мясорубку очищенные королевские креветки и белые сухари, предварительно размоченные в молоке. Затем добавила немного сливок, тархун (эстрагон), соль и перец по вкусу и убрала фарш на 20-30 минут в холодильник. Разогрев сковороду, налила масло, сформировала котлеты половником, который смачивала в воде, и обжарила их до получения золотистой корочки.

Ляйсан Утяшева

Имбирный смузи

Ляйсан Утяшева придерживается принципов правильного питания и старается кормить детей только дома. Спортсменка предпочитает готовить овощи. Брокколи и кабачки Ляйсан варит 7 минут, морковь – 10 минут, дикий рис предварительно замачивает и варит 50 минут, гречку – 25 минут. Овощные супы Утяшева заправляет оливковым маслом. Гимнастка часто готовит овощные и фруктовые смузи и поделилась одним из рецептов с подписчиками.

Имбирный смузи благодаря согревающему и иммуномодулирующему действию – идеальный напиток для осенних простуд, по мнению Ляйсан.

Такой напиток позволяет «спрятать» от привередливых детей полезные петрушку и укроп. Два корня имбиря, 1 киви, 1 огурец, 1 зеленое яблоко, укроп и петрушка по вкусу. Все ингредиенты помыть, очистить, нарезать и пропустить через блендер, добавив немного воды. Взбить до однородной консистенции, подсластить медом.

Елена Проклова

Чесночный суп «Ахо бланко»

Елена Проклова живет в загородном доме и с удовольствием занимается собственным садом. Актриса выращивает чеснок, который активно использует для любимого супа «Ахо бланко». Елена рекомендует всем поклонникам приготовить это аппетитное, изысканное блюдо.

100 г черствого белого хлеба, лучше всего чиабатты; 60 г молотого миндаля; 3 зубчика чеснока; 6 столовых ложек оливкового масла; 1 столовая ложка винного уксуса; 500 мл холодной питьевой воды без газа; белый виноград для подачи.

С хлеба нужно срезать корку и замочить мякиш в воде. Как только он набухнет – вынуть и отжать лишнюю жидкость. Смешать в блендере до однородности чеснок, миндаль и размоченный хлеб. Добавить полстакана воды, снова перемешать. Постепенно тонкой струйкой влить оливковое масло, а за ним – уксус. Перелить смесь в миску и добавить к ней оставшуюся воду. Дать супу «отдохнуть» и настояться около часа. Подавать с виноградом и солеными гренками.

Евгений Стычкин

Макароны с помидорами, оливками, каперсами, луком и чесноком

Евгений Стычкин регулярно делится собственными рецептами, которые излагает с юмористическими ремарками, восхищающими поклонников. Актер предпочитает мясные блюда, дополненные овощами – свежими или приготовленными на гриле. Оригинальный рецепт макарон, предложенный Стычкиным, также нашел своих почитателей.

Лук, чеснок и помидоры нарезать, обжарить на сковороде. Макароны отварить в подсоленной воде с тремя ложками оливкового масла. Натереть твердый сыр. Заправить откинутые на дуршлаг макароны обжаренными помидорами с луком и чесноком, добавить оливки, каперсы, тертый сыр, красный перец и душистые травы по вкусу.

Михаил Ширвиндт

Омлет «По-ширвиндтовски»

Сын Александра Ширвиндта ведет на YouTube блог «Съедобное-несъедобное», в котором охотно снимается его знаменитый отец. Михаил не только делится рецептами своей семьи и друзей, но и рассказывает о кухне регионов России и разных стран мира. Во время отдыха во Флоренции Ширвиндт-младший продемонстрировал приготовление фирменного блюда Александра Анатольевича – омлета по-ширвиндтовски.

«Папа готовит единственную вещь в своей жизни – этот омлет, и есть его невозможно», — шутливо прокомментировал рецепт Михаил.

На раскаленной сковороде нужно обжарить бекон, затем щедро нарезать туда помидоры. «Папа берет все, что есть в холодильнике (даже если это гречневая каша и огурцы), и все это обжаривает», — рассказал артист. В обжаренный бекон и помидоры можно добавить болгарский перец, нарезанный лук, зеленый горошек, остатки ветчины, сосисок или вареной колбасы. Затем смесь нужно залить 2-3 яйцами с молоком в пропорции «полскорлупки молока на одно яйцо», добавить специи, зелень по вкусу, перемешать и накрыть крышкой на несколько минут.

Наталья Подольская

Постная каша из перловки

Наталья Подольская любит готовить, но редко рассказывает поклонникам о своих кулинарных экспериментах. Однажды певица так впечатлилась флорентийским способом приготовления каши, что выложила в Instagram рецепт, который узнала от сестры-близняшки Юлианы. «Просто, как дважды два, а вкусно как! Короче, варите перловку, солите по вкусу, в готовую добавляете помидоры черри, нарезанный свежий базилик и оливковое масло. Все! Эффект превзойдет ваши ожидания от простой перловки», — рассказала супруга Владимира Преснякова-младшего.

Варвара

Блины на льняной муке

Певица Варвара (Елена Тутанова) придерживается принципов правильного питания. Утром артистка позволяет себе кисломолочные продукты или кашу, а ужинать старается не позднее шести часов вечера. Если ранний ужин организовать не удалось, Варвара ограничивается салатом или стаканом кефира. Несмотря на строгие ограничения, иногда артистка балует себя диетическими блинчиками на льняной муке.

Овсяная или рисовая мука – 1 стакан; льняная мука – 0,3-0,5 стакана; разрыхлитель или гашеная уксусом сода – 1 чайная ложка; мед – 1 столовая ложка; куриное яйцо – 1 штука; молоко (можно кокосовое) – 1-1,3 стакана.

Перемешать оба вида муки и разрыхлитель, добавить взбитое с сахаром яйцо, влить молоко. Тщательно взбить до однородной консистенции и оставить на 5-10 минут. Жарить лучше без масла на антипригарной сковороде. Добавить мед и подавать к столу.

Елена Ваенга

Фаршированные перцы

Елена Ваенга часто выкладывает в Instagram фото с кухни, сделанные в процессе приготовления ужина или обеда, но не публикует состав блюд. Поклонники восхищаются компотом из северных ягод, борщами и салатами певицы и каждый раз просят ее поделиться рецептами. Однако артистка предпочитает хранить кулинарные секреты. Тем не менее, в одной из программ «Смак» с Иваном Ургантом Елена рассказала, как приготовить перцы, фаршированные индейкой.

Для приготовления потребуются болгарский перец, филе индейки, длиннозерный рис, лук, морковь, консервированные томаты в собственном соку, зелень, чеснок, сливочное масло, соль, перец.

Мясо индейки провернуть через мясорубку с морковью и луком. Добавить чеснок, томаты в собственном соку и измельченную зелень, соль и перец по вкусу, отваренный до полуготовности рис. Перемешать фарш. Очищенные перцы нафаршировать, положить в каждый по кусочку сливочного масла. На дно кастрюли положить мелко нарезанный лук и натертую морковь, добавить консервированные томаты и измельченную зелень, поставить вертикально перцы и влить немного воды. Посолить, поперчить и тушить под крышкой до готовности. Подавать со сметаной.*