Звезды Петербургской оперетты представляют «Летучую мышь»

Итак, «Летучая мышь»! Явление в оперетте настолько же восхитительное, насколько и хрестоматийное. Карнавальное, захватывающее пиршество мелодий, бесконечная заоблачная красота которых буквально переполняет любого человека, способного хоть что-то слышать, ушей которого они касаются.

Гениальная эрдмановская пьеса, битком, под завязку наполненная великолепным и изысканнейшим юмором. Нет и не будет во всей театральной вселенной более лакомого актерского блюда, чем эта музыка и эта литература!

​ «Летучая мышь» Иоганна Штрауса — одна из самых блистательных оперетт в истории жанра. Она и по сей день не сходит с театральных подмостков, украшая сцены как оперных, так и опереточных театров.

Сюжет основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку мужа, жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши», ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. Дальше разворачивается феерия веселья, захватывающий бал-маскарад в доме князя Орловского, закруживший гостей в вихре венского вальса, в водовороте искрометных розыгрышей и безобидного, приятного флирта, легких любовных приключений.

Секрет популярности этой оперетты во всем мире в музыке Штрауса, погружающей зрителя в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами и польками и в уморительно смешную историю. Выкарабкиваясь из ситуации, герои так неумело врут, что зрительный зал каждый раз взрывается смехом и аплодисментами, а задорные и зрелищные номера в исполнении артистов и вовсе не оставят равнодушными никого.

Добро пожаловать в Вену, дорогой зритель. Добро пожаловать в мир оперетты, где царят музыка, танец, юмор, красота и где все служат одной королеве, имя которой — Любовь!