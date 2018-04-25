Литовские перевозчики опасаются, что Brexit негативно скажется на их бизнесе

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В связи с нарастанием беспокойства по поводу вероятного жесткого варианта Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) без договора литовские перевозчики опасаются, что это может негативно сказаться на их бизнесе. Эксперты, к которым агентство BNS обратилось за комментариями, подчеркивают, что таможня Великобритании совершенно не готова к жесткому варианту Brexit.

Самой большой опасностью для литовской экономики назвал Brexit на прошлой неделе и экономист банка SEB Тадас Повилаускас. По его словам, в наибольшей степени Brexit затронет транспортный сектор.

«Мы считаем, что главной проблемой будет то, что 29 марта начнутся очереди на границе Великобритании и Франции. Для транспортного сектора это проблемы, когда образуются очереди. Таможни сами признают, что они не готовы к такому наплыву деклараций. Это обусловит, что в первый месяц будет много хаоса, а именно, как товары ввезти и вывезти», — сказал Т. Повилаускас.

Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас охарактеризовал ситуацию как хаос. По его словам, порядка нет не только в Великобритании, но и во всем ЕС.

«В моем понимании, на сегодняшний день имеет место огромный хаос не только в Соединенном Королевстве (СК), но и в остальных государствах ЕС. Учитывая, каков размер наших государств и сколько государств захотят переговоров отдельно с СК, очередь Литвы, видимо, придет одной из последних, хотя мы предполагаем, что нам будет очень тяжело пережить это одним», — сказал Э. Микенас.

По словам вице-министра транспорта Ричардаса Дягутиса, сейчас нельзя предугадать, что будет происходить на границе Великобритании и Франции после окончания марта.

«Без сомнения, ощущается беспокойство, потому что даже если по регламенту ЕС мы получим такие условия, какие будут похожи на нынешние, в любом случае мы не можем предугадать, что будет делаться на границе. Это главная проблема — не только та, что перевозчик сможет взять груз и везти его в СК, но как он проедет границу, потому что включатся все таможенные опасения», — сказал Р. Дягутис BNS.

Менеджер по маркетингу и развитию логистической компании Axis Transport Дарюс Шяркшнас говорит, что Великобритания по сути не готова к жесткому варианту Brexit в логистическом секторе.

«Они по сути не готовы — у них нет обученных людей, нет агентств, которые могли бы делать декларации импорта-экспорта. Если Великобритания станет третьей страной, модель будет такая, что каждый груз должен быть растаможен, он с таможенными декларациями поступает к производителю. Как это будет происходить — этого никто не знает, документации нет», — сказал Д. Шяркшнас.

Собеседник говорит, что сам недавно был в английском портовом городе Дувре и видел, что там нет никакой необходимой инфраструктуры: «Там ничего не происходит, там даже нет этих площадок».

Д. Шяркшнас отмечает, что проблемы из-за предстоящего Brexit’o появляются уже сейчас, например, англичане хотят вытеснить с рынка перевозок перевозчиков Литвы и всей Центральной и Восточной Европы.

Т. Повилаускас сказал, что хаос на границе Великобритании и Франции в случае жесткого Brexit может продолжаться около месяца, однако, по словам Э. Микенаса, проблемная ситуация на границе может затянуться и на более длительный срок.

«Я представляю, что хаос должен затянуться, но, как я всегда говорю, здравый рассудок должен победить. Думаю, что СК понимает трагизм ситуации, и, думаю, что они приложат все усилия, чтобы это было минимально болезненно для него самого и для других государств ЕС», — сказал Э. Микенас.

Между тем Д. Шяркшнас из Axis Transport считает, что хаос может продолжаться и два года.

Собеседники BNS едины во мнении — жесткий вариант Brexit будет невыгоден всем странам, они надеются, что на переговорах победит прагматичность и соглашение будет достигнуто.

BNS