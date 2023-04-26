Что важно знать о компенсациях по окончании отопительного сезона?

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Несмотря на то, что отопительный сезон в столице официально завершился, вильнюсцы, которые рассчитывают получить компенсацию за услуги по отоплению жилья, ее не потеряют. Для жителей, имеющих право на получение компенсации, поставщик тепла рассчитает и применит ее к текущим ежемесячным счетам за все указанные периоды. Жители Вильнюса, которые уже оплатили свои счета, увидят на своих текущих счетах переплату, которая покроет будущие платежи или их часть, сообщает столичная мэрия.

«Даже после окончания отопительного сезона рассмотрение заявлений о компенсации расходов на отопление не заканчивается, мы хотим заверить всех рассчитывающих на компенсацию жильцов, что вся рассчитанная сумма, причитающаяся в соответствии с правовыми актами, будет применена для погашения будущих счетов поставщика тепла. В период с сентября по октябрь за компенсацией обратилось в три раза больше жителей, однако мы уже рассматриваем заявления, поданные в ноябре, и процесс идет быстрее. Таким образом, причитающиеся компенсации будут использоваться для покрытия всех расходов или их части в зависимости от конкретной ситуации», — говорит Иева Пабержене, заведующая отделом Социальных выплат Вильнюсского городского самоуправления.

Почти 80 процентов заявлений, поступивших в течение этого отопительного сезона, уже рассмотрено, обработку остальных заявок предполагается завершить до 31 мая. Чтобы компенсация дошла до жильцов как можно быстрее, работники, рассматривающие заявления, работают и в нерабочее время, и в выходные дни. При всём том, помимо рекордного роста числа заявлений на компенсацию за отопление, продолжительность обработки заявлений на компенсацию за отопление в этом отопительном сезоне часто определялась сбоями в системе SPIS (электронная информационная система социальной поддержки семьи), которая находится в ведении Министерства труда и социальной защиты – общая продолжительность системных сбоев с сентября по март составила более 200 часов, а это более 26 рабочих дней. Таким образом, из-за постоянных сбоев в работе SPIS Самоуправление не могло работать в том объеме, к которому оно было готово, и потеряло около месяца на принятие решений. Например, за один рабочий день обычно обрабатывается более 600 заявлений, если бы не зависание системы, то было бы рассмотрено как минимум на 15 тысяч больше заявлений.

О решении назначать или не назначать компенсацию жители информируются по почте или электронной почте. Если отопление осуществляется газом, электричеством или другим видом топлива (дрова, гранулы и т. д.), процесс применения компенсации будет отличаться – рассчитанная сумма денег будет переведена на указанный жильцом банковский счет или будет предоставлена возможность получить ее наличными в почтовом отделении.

Поставщик централизованного тепла и горячей воды AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai), даже после окончания отопительного сезона, в соответствии с положениями правовых актов рассчитает и применит компенсацию клиентам, имеющим право на компенсацию.

Совместно проживающим лицам или одному проживающему лицу за нормативную площадь жилого помещения компенсируется часть расходов на отопление, превышающая 10 процентов от разницы между среднемесячным доходом совместно проживающих лиц или одного проживающего лица и 314 евро для каждого совместно проживающего жильца или 471 евро для жильца, проживающего в одиночку.

«Хотя в этом отопительном сезоне цена на отопление в Вильнюсе постоянно снижалась и была одной из самых низких в Литве, мы понимаем, что счета за услуги отопления существенно сказываются на бюджете жителей с более низкими доходами. Учитывая ситуацию, мы хотели бы заверить вас, что мы, как поставщики тепла, рассчитаем назначенные Самоуправлением компенсации в соответствии с правовыми актами и будем применять их даже после окончания отопительного сезона. В этом случае клиенты увидят на своих счетах переплату, которая покроет будущие платежи или их часть. Также, мы предлагаем своим клиентам, которые все еще ждут назначения компенсации, воспользоваться возможностью отсрочки платежа», — говорит Лауринас Якубаускас, руководитель команды по работе с клиентами AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai).

Заявление на компенсацию расходов на отопление жилья за весь прошедший отопительный сезон можно подать до 30 апреля. При подаче заявления с мая месяца право на компенсацию будет определяться только за последние два месяца.

Часто задаваемые вопросы о компенсации отопления

Как будет применяться компенсация за этот отопительный сезон, если моё заявление будет рассмотрено после его окончания?

Размер компенсации будет рассчитан на основе Ваших расходов на отопление, имеющегося дохода и площади жилья, и будет применяться одним из способов, в зависимости от способа отопления.

Информация жителей, пользующихся централизованным отоплением, будет передана поставщику тепла, который в соответствии с правовыми актами рассчитает размер компенсируемой суммы за все соответствующие периоды и применит ее к счету за текущий месяц.

Для тех, кто отапливается газом, электричеством или дровами, размер компенсации будет рассчитан на предусмотренных правовыми актами условиях, и деньги будут переведены на указанный жильцом счет или компенсацию можно будет получить в почтовом отделении.

Отопительный сезон закончился, но поданные в ноябре заявления еще рассматриваются, можно ли еще подать заявку на компенсацию?

Да, конечно, ведь заявление на компенсацию расходов на отопление жилья за весь отопительный сезон можно подавать до конца этого месяца. С мая месяца можно будет претендовать на компенсацию за последние два месяца.

Когда будет рассмотрено мое заявление?

Информация о датах рассмотрения заявлений на получение компенсации расходов на отопление жилья еженедельно публикуется на сайте Вильнюсского городского самоуправления vilnius.lt и на официальном аккаунте Вильнюсского городского самоуправления в Facebook.

Как применяется компенсация за отопление разными способами: централизованным способом, газом, электричеством, твердым топливом?

В случае централизованного отопления информация о получателях компенсации передается поставщику тепла. AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai) в соответствии с правовыми актами рассчитывает размер компенсации и применяет компенсацию. Житель может видеть сумму компенсации в счете за текущий месяц в строке «Компенсация». При отоплении газом или электричеством Отдел социальных выплат должен получить информацию о понесенных жильцом расходах и только после этого компенсировать начисленную часть расходов. При отоплении дровами компенсация начисляется жильцу в соответствии с условиями правовых актов и компенсируемая сумма выплачивается выбранным способом.

Мне установлено право на компенсацию расходов на отопление жилья, но я ее не получаю и в счете за отопление её не вижу.

Вероятно, что после оценки получаемых Вами доходов, площади Вашего жилья и расходов на отопление, проведенной в соответствии с положениями правовых актов, в этом месяце компенсация для Вас не применяется. На основании положений правовых актов совместно проживающим лицам или живущим в одиночку лицам компенсируется часть расходов на отопление нормативной площади жилого помещения, превышающая 10% от разницы между среднемесячным доходом совместно проживающих лиц или проживающего в одиночку лица и 2 суммами поддерживаемого государством дохода (ПГД) (1 ПГД – 157 евро; 2 ПГД – 314 евро) для каждого совместно проживающего лица или 3 ПГД (471 евро) для живущего в одиночку человека. Возможную сумму компенсации Вы можете рассчитать самостоятельно, воспользовавшись калькулятором компенсации расходов на отопление жилья.

Я рассчитывал на получение компенсации и не платил за отопление. Я стал должником?

Поставщик тепла и горячей воды AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai) руководствуется принципами социальной ответственности, поэтому, принимая во внимание ситуацию, возникшую при рассмотрении заявлений о компенсации, прежде чем предпринимать действия по взысканию задолженности, проверяет, применялась ли компенсация к потребителю в предыдущий отопительный сезон. Если в прошлом году компенсация к потребителю была применена, то считается, что потребитель и в этом отопительном сезоне обратился за компенсацией, и его заявление все еще рассматривается. Компания не будет предпринимать действия по взысканию задолженности, пока Вильнюсское городское самоуправление не сообщит, что все поданные жителями заявления рассмотрены.

Получу ли я компенсацию за всю указанную в счетах за отопление сумму?

Сумма компенсации насчитывается на основании предусмотренных правовыми актами условий, путем оценки доходов проживающих в жилом помещении лиц и лиц, задекларировавших место жительства в жилом доме, и их расходов на отопление, а также площади жилого помещения. Размер компенсации зависит от конкретной ситуации. Компенсация обычно применяется, когда сумма расходов на отопление превышает 10% разницы между доходом лица и 2 суммами поддерживаемого государством дохода (ПГД) (1 ПГД – 157 евро; 2 ПГД – 314 евро) на каждого проживающего совместно человека или 3 ПГД (471 евро) для проживающего в одиночку человека.

Я не обращался за компенсацией, но узнал, что могу на нее претендовать, могу ли я еще подать заявку?

Заявление по поводу компенсации расходов на отопление жилья за весь отопительный сезон можно подать до конца текущего месяца. С мая можно будет подать заявление на компенсацию только за последние два месяца.

Если компенсация за отопление не положена, то есть ли другие льготы, которыми я могу воспользоваться?

Как и в прошлом году, жители могут воспользоваться возможностью отсрочки платежа. После подписания Договора об отсрочке платежа клиенты смогут оплатить 50% счета за каждый месяц отопительного сезона. Например, если счет за предоставленные услуги за ноябрь 2022 года составляет 120,00 евро, то до указанного в счёте срока можно уплатить 60,00 евро (120,00 евро – 50%). Сумму, превышающую 50%, можно оплатить в течение 6 месяцев. По поводу подписания договора рекомендуем обращаться в AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai).

Я ждал компенсации и еще не оплатил ни одного счета. Могу ли я воспользоваться отсрочкой платежа?

Да. Если назначенная компенсация не покроет долг в полном объеме, то его можно будет выплатить частями. В этом случае потребитель должен связаться с поставщиком тепла и подписать Договор. После договоренности о выплате долга частями AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai) не будут инициировать взыскание долга в судебном порядке.

До какого числа я могу подать заявление на компенсацию расходов на отопление, питьевую и горячую воду?

Заявление о возмещении расходов, понесенных за весь предыдущий отопительный сезон, можно подать до 30 апреля. Позже можно подать заявление на компенсацию расходов на отопление, питьевую и горячую воду за последние два месяца.

Что делать, если я являюсь должником, но не обращался за компенсацией?

Взыскание задолженности будет осуществляться в обычном порядке. Должник будет передан в компанию по взысканию долгов, и долг может быть взыскан в судебном порядке. При возникновении финансовых трудностей компания рекомендует не накапливать задолженностей, а обратиться по поводу погашения задолженности в рассрочку.

Я рассчитывал на получение компенсации и не платил за отопление. Я стал должником?

Поставщик тепла и горячей воды AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai) руководствуется принципами социальной ответственности, поэтому, принимая во внимание ситуацию, возникшую при рассмотрении заявлений о компенсации, прежде чем предпринимать действия по взысканию задолженности, проверяет, применялась ли компенсация к потребителю в предыдущий отопительный сезон. Если в прошлом году компенсация к потребителю была применена, то считается, что потребитель и в этом отопительном сезоне обратился за компенсацией, и его заявление все еще рассматривается. Компания не будет предпринимать действия по взысканию задолженности, пока Вильнюсское городское самоуправление не сообщит, что все поданные жителями заявления рассмотрены.

Как будет происходить применение/возврат компенсации после окончания отопительного сезона?

AО «Вильнюсские тепловые сети» (АО Vilniaus šilumos tinklai) после получения информации о назначенной клиенту компенсации, рассчитывает ее, руководствуясь предусмотренными правовыми актами критериями (нормативами). Компенсация применяется к счету за текущий месяц, размер компенсируемой суммы за весь период назначения (включая и предыдущие месяцы) клиент может увидеть в отдельной строке счета «Компенсация». Компенсация будет применяться задним числом за весь указанный период и после окончания отопительного сезона. Если, применив компенсацию возникает переплата, то она будет покрывать будущие платежи за оказанные услуги или их часть.

Я не обращался за компенсацией, но узнал, что мог бы претендовать на нее, могу ли я еще подать заявление?

Так как компенсация затрат на отопление жилья осуществляется задним числом за весь отопительный сезон, то это возможно до конца апреля. Подав заявление в мае месяце, на компенсацию можно претендовать только за последние два месяца.

Не дождавшись компенсации за отопление, умер мой родственник, обратившийся за ней, будет ли компенсация за отопление предоставлена задним числом?

В этом случае право на компенсацию расходов на отопление жилища определяется с указанного в заявлении о назначении компенсации дня до дня смерти лица.

Где можно найти дополнительную информацию о компенсациях за отопление жилья?

Более подробную информацию о компенсации расходов на отопление жилья и об условиях ее предоставления Вы можете найти на vilnius.lt в разделе Социальная поддержка. А также в описании услуги «Назначение компенсации расходов на отопление, питьевую и горячую воду».(„Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens kompensacijos skyrimas“).