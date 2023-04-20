ASUS представляет cамый тонкий в мире ультрапортативный ноутбук

Компания ASUS представила новый Zenbook S 13 OLED (UX5304) – самый тонкий в мире ноутбук с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем. Эта модель является не только самой портативной, но и самой экологичной во всей линейке Zenbook, а также предлагает превосходный уровень производительности, доказывая, что компактный размер – не помеха для превосходных характеристик.

Ноутбук Zenbook S 13 OLED заключен в рекордно компактный корпус толщиной 1 см и весит всего 1 кг. Бескомпромиссная производительность и продолжительное время автономной работы в этом устройстве превосходно сочетаются с ультрапортативным форматом. Модель Zenbook S 13 OLED доступна в двух вариантах отделки – новом сером цвете (Basalt Gray) и классическом темно-синем (Ponder Blue). Данный ноутбук разработан с заботой об окружающей среде и учетом самых строгих экологических стандартов: в производстве используются переработанные материалы, а упаковка имеет сертификацию Лесного попечительского совета FSC® Mix. Отделка модели в цвете Basalt Gray выполнена с помощью инновационного метода обработки алюминия с минимальным воздействием на окружающую среду без применения галогенов, поэтому Zenbook S 13 OLED является самой экологичной моделью во всей серии Zenbook.

Все модели серии Zenbook отличаются исключительной портативностью и высокой производительностью, и новый Zenbook S 13 OLED – не исключение. Мощная аппаратная комплектация этого устройства в максимальной версии включает процессор Intel Core i7 13-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0 x4. Полный набор портов подключения означает совместимость с различными периферийными устройствами, а аккумулятор емкостью 63 Вт·ч – продолжительное время автономной работы.

Ноутбук Zenbook S 13 OLED оснащен великолепным дисплеем ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2,8K (2880 x 1800), обеспечивающим превосходное качество изображения, безукоризненно точную цветопередачу и высокую детализацию в темных сценах, что подтверждается сертификациями Dolby Vision, Pantone® Validated и VESA DisplayHDR™ True Black 500.

Ультратонкий и ультралегкий

Чтобы сделать Zenbook S 13 OLED рекордно тонким и невероятно легким (толщина – 1 см, вес – 1 кг), в производстве этого ноутбука применяются передовые конструкторские решения и инновационные материалы, позволившие уменьшить вес и размеры устройства по сравнению с моделью предыдущего поколения без ущерба для производительности, совместимости и времени автономной работы.

Чтобы добиться минимальной толщины профиля, мы встроили миниатюрную, но полнофункциональную ИК-камеру с разрешением FHD непосредственно в дисплейную крышку. Мы также использовали специально разработанную для этой модели ноутбука ультратонкую OLED-панель, чтобы уменьшить толщину дисплейной крышки на 30%.

Благодаря тому, что корпус ноутбука изготавливается на высокоточном фрезерном станке, внутри создается больше пространства для размещения компонентов. Чтобы добиться лучшей производительности без добавления веса в условиях компактного корпуса, мы также используем печатные платы с меньшим количеством слоев, но более высокой плотностью разводки и намного большим количеством транзисторов. Кроме того, на материнской плате ноутбука размещен дополнительный ультратонкий вентилятор, усиливающий воздушный поток для лучшего охлаждения компонентов. С помощью этих конструктивных решений основание ноутбука удалось сделать примерно на 25% тоньше.

Чтобы уменьшить вес устройства, область клавиатуры изготавливается из прочного и легкого магниево-алюминиевого сплава. Металлические детали корпуса проходят обработку на высокоточном фрезерном станке и получаются исключительно прочными. Для тачпада используется очень тонкое стеклянное покрытие, что позволило уменьшить толщину клавиатурного блока еще на 25%.

В результате мы получили рекордно тонкий ультрапортативный ноутбук без компромиссов, способный воспроизводить потоковое видео в автономном режиме до 14 часов и оснащенный улучшенной системой охлаждения для поддержания стабильно высокой производительности – выше, чем у предшествующей модели. Кроме того, несмотря на ультракомпактный корпус, Zenbook S 13 OLED получил полный набор портов ввода/вывода для широкой совместимости с различными периферийными устройствами.

Экологичный и энергоэффективный

Преимущества Zenbook S 13 OLED не ограничиваются его компактностью и высокой производительностью. Этот ноутбук обладает сертификацией EPEAT® Gold, означающей соответствие самым строгим нормам защиты окружающей среды. Забота об экологии проявляется на протяжении всего жизненного цикла устройства, начиная с выбора материалов и производственных процессов. Нам удалось уменьшить углеродный след за счет использования переработанных материалов и более экологичной упаковки.

Zenbook S 13 OLED стал самой экологичной моделью во всей серии Zenbook. Для производства основания клавиатуры, корпуса и крышки используется магниево-алюминиевый сплав, переработанный после промышленного производства (индустриальный рециклат), что позволяет снизить углеродный след более чем на 50%. Для изготовления колпачков клавиш используется переработанный после потребления пластик, а в производстве динамиков – пластик из морских отходов. Мы также изменили упаковку, сделав ее на 100% пригодной для вторичной переработки. Коробка ноутбука имеет сертификацию Лесного попечительского совета FSC Mix. Это означает, что в ее производстве используется древесина, поступившая из строго контролируемых источников, а также переработанные материалы. Внутреннюю часть упаковки можно превратить в удобную подставку для ноутбука. Кроме того, Zenbook S 13 OLED отличается превосходной энергоэффективностью, на 43% превосходящей требования стандарта ENERGY STAR®. Все вышеупомянутые меры применяются для достижения углеродной нейтральности в соответствии с принципами устойчивого развития и ответственного отношения к окружающей среде.

В производстве отделки данного ноутбука мы впервые применили эксклюзивное высокотехнологичное керамическое покрытие. Оно создается с помощью инновационного метода обработки алюминия с минимальным воздействием на окружающую среду. В процессе используются чистая вода и электричество, без органических соединений, сильных кислот или тяжелых металлов. В результате – корпус ноутбука оснащается покрытием повышенной твердости, становится более износостойким и не подвергается коррозии, улучшается отведение тепла и продлевается срок службы устройства.

Наряду с превосходными эксплуатационными качествами, новое покрытие очень красиво – визуально и по ощущениям оно напоминает натуральный камень, что отлично перекликается с эстетикой всей серии Zenbook. При этом крышка каждого устйроства получается уникальной – нет двух одинаковых.

Продление срока службы устройств также способствует сокращению электронных отходов и вредных выбросов, поэтому Zenbook 13 S OLED рассчитан на длительную эксплуатацию. Этот ноутбук прошел испытания на прочность в соответствии с требованиями новейшего американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, включая до 12 различных методов и 26 отдельных тестов, – это самый строгий стандарт тестирования в отрасли.

Портативный и высокопроизводительный

Ноутбук Zenbook S 13 OLED сертифицирован по программе Intel Evo™, что означает превосходное сочетание производительности и портативности. В основе максимальной аппаратной комплектации этого устройства – процессор Intel Core i7 13-го поколения, термопакет которого в режиме Boost можно увеличить на 20% – до 20 Вт. Внушительный объем оперативной памяти – до 32 ГБ в модулях стандарта LPDDR5 – и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 x4 емкостью 1 ТБ обеспечивают все условия для продуктивной работы, а аккумулятор емкостью 63 Вт·ч позволяет целый день не задумываться о подзарядке. Для высокоскоростного беспроводного соединения ноутбук оснащен контроллером новейшего стандарта WiFi 6E, работа которого дополнительно улучшена с помощью технологии ASUS WiFi Master Premium.

Несмотря на ультракомпактный размер, Zenbook S 13 OLED оснащен полным набором портов ввода/вывода, включая два порта USB-C® с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt™ 4, быстрой зарядки, передачи видеосигнала на внешние дисплеи с разрешением до 4K и передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с. Также имеются порт USB 3.2 Gen2 Type-A, порт HDMI® 2.1 и аудиоразъем 3,5 мм.

Ноутбук оснащен инфракрасной веб-камерой с разрешением FHD и поддержкой интеллектуальных технологий для улучшения качества изображения, а также двухсторонней технологией интеллектуального шумоподавления для кристально чистого звучания голосов всех собеседников по аудиосвязи. Веб-камера устройства поддерживает возможность биометрической авторизации с помощью функции Windows Hello. Сертифицированная компанией Harman Kardon аудиосистема поддерживает технологию Dolby Atmos® и оснащена интеллектуальным усилителем, который в сочетании с технологией ASUS Audio Booster позволяет увеличить громкость в 5,25 раза.

Тачпад ASUS ErgoSense, увеличенный на 9,5%, способствует исключительно удобному и плавному управлению. К тому же, благодаря специальному покрытию, на его поверхности не остаются следы от пальцев, поэтому устройство всегда выглядит аккуратно.

Дисплей ASUS Lumina OLED: более точный, более адаптивный, более надежный

Ноутбук Zenbook S 13 OLED оснащен дисплеем ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10. Обозначение ASUS Lumina OLED подчеркивает, что дисплей отвечает самым строгим критериям качества, таким как высокая точность цветопередачи, улучшенная адаптивность и повышенная надежность. Название ASUS Lumina OLED будет использоваться для обозначения дисплеев с уникальными преимуществами, которые превосходят возможности обычных экранов с матрицей OLED. Дисплеи ASUS Lumina OLED оснащены эксклюзивными функциями ASUS Splendid и ASUS OLED Care, а также обладают передовыми возможностями, такими как высокоточная цветопередача (Delta E <1), функции энергосбережения и защиты от выгорания.

Дисплей ASUS Lumina OLED, установленный в ноутбуке Zenbook S 13 OLED, поддерживает разрешение 2,8K, время отклика 0,2 мс и точность цветопередача Delta E <1, что на практике означает четкое и яркое изображение с реалистичными оттенками. Сертификация DisplayHDR True Black 500 подтверждает, что дисплей способен воспроизводить истинно черный цвет и чистые светлые оттенки, а сертификация Pantone Validated гарантирует безупречную точность цветопередачи. Цветовой охват 100% DCI-P3 соответствует кинематографическому стандарту, а технология ASUS Splendid позволяет переключаться между различными режимами, включая пространства sRGB и Display-P3.

Сертификации TÜV Rheinland и SGS подтверждают сниженную на 70% интенсивность потенциально вредного синего света для комфорта глаз во время долгих часов работы за экраном. Компания ASUS также предоставляет бесплатную замену OLED-экрана при любых проблемах с его выгоранием в течение гарантийного периода.

Доступность и цена

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.