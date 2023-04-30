В день Полонии в Вильнюсе пройдет бесплатный концерт

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2 мая, в день Полонии — поляков за границей — на Ратушной площади Вильнюса пройдет бесплатный концерт с участием известных польских артистов.

В концерте будут участвовать Лукаш Драпала, Эвелина Ганцевска, Камиль Беднарек, а также группы Czerwone Gitary и Blue Cafe. Во время концерта прозвучат самые популярные польские хиты.

Концерт начнется в 19.00. Трансляцию будет вести канал TVP Wilno.

День Полонии и поляков за рубежом, отмечаемый с 2002 года, учреждил Сейм Польши. По данным МИД страны, за пределами Польши живут около 20 млн поляков.