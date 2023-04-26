Изменения в ПДД с 1 мая: что важно знать водителям?

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Министерство транспорта и коммуникаций сообщает, что 1 мая вступают в силу корректировки Правил дорожного движения (ПДД), касающиеся использования мобильных телефонов во время вождения, правил движения в жилых зонах и на парковках, перевозки ребенка в специальном автокресле и других дорожных ситуаций. Поправки к ПДД, разработанные министерством, были одобрены правительством.

Использование мобильного телефона

· Пользоваться мобильным телефоном за рулем разрешается в случаях, если он находится в специальном держателе и используется при помощи технического устройства, позволяющего управлять им без рук;

· Мобильным телефоном разрешается управлять с помощью устройства громкой связи на руле или при помощи других мультимедийных систем, которым оснащен автомобиль;

· Использование мобильного телефона без помощи рук во время вождения запрещено, за исключением случаев, когда транспортное средство стоит на месте. Это исключение распространяется только на более длительные остановки, но не распространяется на остановки в пробке, на красный свет, проходящих пешеходов и т.д.

Движение в жилой зоне и на парковках

· Водителям запрещается осуществлять обгон в жилой зоне, во дворах жилых домов и на парковках;

· Запрещена остановка и стоянка на парковочных местах, предназначенных исключительно для транспортных средств людей с инвалидностью:

· В жилой зоне на велосипедистов не распространяется требование двигаться в один ряд и как можно ближе к правому краю полосы движения.

· На парковках пешеходы обладают преимуществом перед транспортными средствами. Им разрешается передвигаться по всей проезжей части, но они не должны создавать помех движению. При наличии пешеходного перехода, он обязателен к использованию.

Велодорожки

· Пешеходы могут пересекать велосипедную дорожку или полосу, а также двигаться по велосипедной дорожке, если на дороге нет тротуара или пешеходной полосы. В таких случаях пешеходы должны идти так, чтобы не создавать помех движению велосипедистов.

Перевозка детей

· Рекомендуется, чтобы ребенок как можно дольше перевозился в специальном кресле, зафиксированном против направления движения автомобиля. Перевозить ребенка в кресле нового типа можно до 15-месячного возраста. В целях безопасности необходимо учитывать требования и рекомендации, указанные производителями кресел. Важно, чтобы ребенок перевозился в специальном кресле, соответствующем росту и весу ребенка.

Знаки

· В Литве появится новый предупреждающий дорожный знак №152 «Raiteliai» («Всадники») — он предупредит об участке дороги, по которому часто ездят верхом на лошадях или переводят лошадей.

· Упраздняются устаревшие неактуальные дорожные знаки сервиса на синем фоне: №706 «Телефон» и №725 «Достопримечательность». Знак «Телефон» потерял свою актуальность, так как в Литве больше нет таксофонов, а достопримечательности уже отмечаются другими дорожными знаками на коричневом фоне.

Все вышеперечисленные поправки к правилам дорожного движения вступят в силу с 1 мая текущего года. Изменения, касающиеся дорожных знаков, начнут действовать 1 ноября.