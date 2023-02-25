Последнее воскресенье месяца — 26 февраля – музеям  

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Как хорошо хотя бы один день месяца посвятить посещению музеев и галерей, поэтому напоминаем вам, что каждое последнее воскресенье месяца музеи и галереи, подведомственные Министерству культуры Литвы, открывают свои двери для посетителей бесплатно!

Если вы когда-нибудь удивлялись и радовались бесплатному посещению Лувра в воскресенье, то теперь вам предлагается возможность получить такой же подарок – бесплатное посещение разных мест в Вильнюсе в последнее воскресенье месяца, включая: башню замка Гядиминаса, Дом историй, Дворец правителей Великого Княжества Литовского, Дом-музей Казиса Варнялиса, Национальную художественную галерею, Литовский музей театра, музыки и кино, дворец Радзивиллов, Вильнюсскую картинную галерею и другие места. Пригласите детей, друзей или родителей и насладитесь обогащающими душу открытиями.

Башня замка Гядиминаса

Обзор Вильнюса или наблюдение за закатом солнца с горы Гядиминаса производит незабываемое впечатление, но впечатления будут еще сильнее, если сделать это, находясь на смотровой площадке башни замка Гядиминаса, с которой открывается уникальная панорама города. Конечно, прежде чем взобраться на смотровую площадку, следует ознакомиться с находящейся в башне экспозицией, раскрывающей посетителям историю Вильнюса как политического центра Великого Княжества Литовского. Здесь экспонируются пушечные ядра, сохранившиеся со времен набегов крестоносцев XIV–XV веков, письма князя Гядиминаса папе Иоанну XXII и европейским купцам, написанные в 1322–1323 годах, инсталляция, посвященная Балтийскому пути, которая позволит почувствовать себя участником этого события, и другие интересные вещи.

Дворец правителей

Знаете ли вы, что Дворец правителей Великого Княжества Литовского, ныне музейная историческая резиденция, был отреставрирован в 2009 году после двадцати лет обширных археологических и исторических исследований? Здесь собирается, исследуется и экспонируется историко-культурное наследие Литовского государства и его правителей, представлены археологические коллекции, произведения европейского искусства от готики до барокко, а также ценные литуанистические материалы. В последнее воскресенье месяца можно бесплатно посетить четыре музейных маршрута, каждый из которых представляет различные экспонаты, рассказывающие об истории Великого Княжества Литовского, а в восстановленных интерьерах правителей вы ознакомитесь с новейшими открытиями историков, получите информацию о вооружении, повседневной придворной жизни и музыкальной культуре. Кроме того, в бесплатные воскресные экскурсии работники музея, специализирующиеся в сфере просвещения, и гиды каждый раз готовят дополнительные неожиданные сюрпризы, поэтому рекомендуем следить за новостями музея!

Национальная художественная галерея

В Национальной художественной галерее располагается 11 выставочных залов постоянной экспозиции, в которых представлено свыше 46 тысяч экспонатов литовского искусства XX–XXI веков. В галерее экспонируется современная и новейшая литовская живопись, скульптура, графика, фотография, объекты, инсталляции, видеоарт. В зале сменных экспозиций проводятся выставки литовского и зарубежного искусства XX–XXI веков, которые в последнее воскресенье каждого месяца обычно также можно осмотреть бесплатно. Так что следите за информацией, предоставляемой галереей!

В ведении Министерства культуры Литвы находятся следующие музеи: Национальный художественный музей, Национальный музей, Художественный музей им. М.К. Чюрлениса, Дворец правителей Великого Княжества Литовского, Каунасский музей IX форта, Музей авиации, Музей этнокосмологии, Морской музей, Музей народного быта, Музей истории образования, Музей театра, музыки и кино, Музей литовской литературы им. Майрониса, шяуляйский музей „Aušros“, Тракайский исторический музей, Музей еврейской истории им. Гаона Виленского, жямайтийский музей „Alka“.

Более подробную информацию о бесплатных посещениях, постоянных выставках, часах работы музеев и многом другом можно найти на сайтах музеев и в социальных сетях.