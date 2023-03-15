Праздник Аргентинской музыки в костеле Св. Котрины

16 апреля в Вильнюсе случится событие, очень важное в плане развития настоящей культуры, развития высокого уровня и профессионализма!

Именно в этот светлый воскресный день, в 18:00 на сцене вильнюсского костёла Св. Котрины, что в самом сердце Старого города (ул. Вильняус 30), со специальным, праздничным концертом выступит замечательная певица Габия Вероника со своими прекрасными музыкантами!

Поклонников живой, романтической музыки замечательного Вильнюса и гостей города ожидает подлинное музыкальное пиршество, море огненной энергии и очень хорошего настроения!

Коротко о Певице:

ГАБИЯ ВЕРОНИКА — уникальный феномен в музыкальном мире Литвы! Детство и юность проведшая в Росарио, который называют музыкальным сердцем Аргентины, уже с детства обратила на себя внимание местных музыкальных специалистов, которые и посоветовали ей развивать свой талант вне родной страны.

В ее программе звучат только лишь проверенные временем золотые и очень мелодичные романтические баллады, и хиты. Певица обладает редчайшим сочетанием: сочным, глубоким голосом, кошачьей пластикой, внешней красотой и уникальным чувством стиля.

Каждое выступление Габии Вероники — это буйство страстей, высочайший профессионализм, незримый диалог с каждым, кто пришел на концерт, Театр песни, море сексуальности и влюбленности!

Вдохновенный мастер импровизации, обладательница кошачьей пластики и любви к каждому в отдельности зрителю, пришедшему на ее концерт, Габия Вероника выступит, споет, поднимет настроение каждому и всем в отдельности.

Принципиальна позиция у Артистки — выступать только с живыми музыкантами, причём с самыми лучшими и неожиданными.

Тем, кто соскучился по яркому, живому, настоящему, сообщим радостную новость — только что у Певицы вышел долгожданный альбом, который называется также, как и ее теперешняя программа: «Canta y no llores» / “Dainuok ir neverk”», и который будет представлен на концерте в Вильнюсе!

Билеты на концерт Удивительной аргентинской певицы Габия Вероника и её группы (16 апреля, начало в 18:00 в Вильнюсе, в зале костела Св. Котрины продаются во всех кассах Bilietai.lt и Интернету!

Любая информация по сотрудничеству, заявкам на билеты по телефонам,участие в after-party: +37064536403, +370 61801331, +370 671 76502