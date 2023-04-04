Впервые в Вильнюсе! «NINA» — грандиозное танцевальное шоу из Болгарии!

«Жизнь — это не что иное, как игра в шахматы. Она всегда считала себя пешкой, пока судьба не предоставила ей шанс пройти игру в качестве королевы.»

Танцевальное шоу «NINA» — масштабное и очень впечатляющее шоу, которое перенесет зрителей в гламурную атмосферу бродвейского кабаре с присущими ему элементами роскошных костюмов, феноменального музыкального подбора и стильных танцевальных номеров.

Неожиданные повороты сюжета, детективные расследования, истории любви и ослепительные картины голливудской жизни.

Танцевальное шоу «NINA» — это захватывающая история обычной девушки, оказавшейся перед выбором — продолжать играть по правилам и противостоять невзгодам, которые жизнь бросает ей на пути ИЛИ отомстить судьбе и взять дело в свои руки любой ценой. Любовь, ревность, преступления, раскаяние. Все это и многое другое в шоу «NINA».

Благодаря усилиям международной команды профессионалов для шоу “NINA” была создана двухэтажная сцена с внутренними лабиринтами, уставленными большими светодиодными экранами, транслирующими специально созданный видеоконтент. Все декорации настолько реалистичны, что в один момент зрители почувствуют пронизывающий ледяной ветер из тюремной камеры, в другой окажутся гостями на самой шумной свадьбе, в третий, увидят себя в уютных стенах изысканного кабаре.

Чтобы полностью погрузить нас в гламурную эпоху, также известную как «Эра джаза», костюмы для шоу были специально разработаны и изготовлены Николой Флоридовым. Благодаря своему новаторскому и креативному подходу ему удается создать мост между декадентской атмосферой «Великого Гэтсби» и современными тенденциями моды.

Помимо невероятных технических характеристик шоу, не менее впечатляет танцевальная составляющая!

Состав танцоров — профессиональные артисты, участники шоу «Talent 2022», «Radio Music Awards 2021», «Choreographic Carnaval 2021». На сцене, как и в жизни, они движутся как единый организм, но у них уникальные, разные характеры, что делает их образы такими интересными для просмотра.

Команда хореографов танцевального шоу “NINA” состоит из профессионалов, работающих в разных направлениях – Rositsa Terziyska (классическая и джазовая техника, джаз-фанк, современная хореография), Simona Georgieva (хип-хоп и урбан-хореография) и Vasil Zolumov (урбан и современная хореография). Каждый из них является исключительным профессионалом своего дела с большим опытом исполнения и разработки уникальных танцевальных номеров, концертов и музыкальных клипов. Хореография шоу «NINA» поразит даже самого взыскательного зрителя энергичными массовыми номерами, нежными дуэтами и акробатическими соло.

Спектакль «NINA» — это самое масштабное танцевальное шоу, когда-либо созданное в Болгарии! Это зрелище — настоящий праздник для чувств, который будет держать вас в напряжении с первой минуты и не отпустит до самого конца!

Только 20 апреля в концертном зале Compensa, начало в 19.00.

Билеты продаются в bilietai.lt