21 апреля в Вильнюсе выступит один из самых одаренных пианистов современности Антон Роспутько!

Фото facebook.com/anton.rosputko

По многочисленным просьбам поклонников прекрасной классической музыки в Вильнюсе 21 апреля (пятница), начало в удобное время 19:00 на сцене нового и очень уютного столичного камерного зала на 200 мест Organum koncertų salė (Вильнюс, проспект Саванорю 1) выступит подлинная европейская звезда, пианист-виртуоз, волшебник классической музыки, бесконечно талантливый и таинственный австриец украинского происхождения — 28 летний Маэстро Антон Роспутько!

Антон Роспутько — это пианист виртуоз, у которого поёт рояль. Он победитель международных конкурсов в Нью-Йорке и Китае. Блистательный выпускник Моцартиума — специального музыкального учебного заведения для исключительно одаренных музыкантов в Вене, Антон прошел стажировку в Италии, после чего за ним закрепился статус восходящей звезды фортепианного искусства, способного в короткий срок завоевать весь мир.

На его концертах публика входит в состояние экстаза; высочайшая техника Маэстро А. Роспутько соединена с особой, теплой и доброй, щедрой на удивительные эмоции ауру. Контакт с публикой устанавливается немедленно.

Каждое выступление Антона — это буря эмоций, переживаний и незабываемые впечатления. Антон один из немногих сейчас музыкантов, который глубоко «погружается» в содержание исполняемых произведений и невероятно эмоционально доносит их смысл до слушателей. Он уже в 16 лет «ворвался» в европейскую музыкальную жизнь, выступив на одном из концертов знаменитого Зальцбургского фестиваля. С тех пор пианист активно выступает в лучших залах Европы.

В напряженном графике Маэстро удалось найти небольшой перерыв, и вот, нам всем повезло-специально для концертов в Вильнюсе и Каунасе Маэстро прибывает в любимую им Литву, чтобы встретиться со своей любимой литовской публикой, которая ещё в юности тепло его принимала.

Для своих выступлений Антон Роспутько подобрал прекрасную программу «Прекрасное и Великое в истории музыки!»

Первая встреча с литовской публикой произошла в 2004-м году, когда Антон блестяще выступил на конкурсе юных пианистов Gradus ad Parnassum в Каунасе и завоевал 1-е место. Слушатели сразу полюбили и тепло приняли юного пианиста, игра которого уже тогда удивляла своей глубиной и осмысленностью.

В 2006-м году Антон выступал в Каунасе в замечательном музее М. Чюрлёниса. Его концерт проходил в рамках Каунасского Фестиваля молодых исполнителей. В 2010 Антон был вновь приглашён на этот фестиваль, где он выступал в зале филармонии Каунаса с сольной программой, а также как солист совместно с Симфоническим оркестром Каунаса, дирижёром Модестасом Питренасом на закрытие фестиваля.

Антон Роспутько – это пианист, которого невозможно слушать равнодушно. Помимо своего таланта, он покоряет слушателей своими человеческими качествами и убеждает, что он одарённый музыкант. Публика влюбляется в него с первой секунды, начиная с его энергии по пути к роялю. Потом все растворяются в его музыкальном исполнении и слушают всё на одном дыхании.

Билеты на Единственный концерт Выдающегося пианиста Антона Роспутько 21 апреля в 19:00 в Вильнюсе в зале «Organum» продаются во всех кассах Bilietai.lt!

Любая информация по сотрудничеству, заказу билетов, закрытому вечеру с Маэстро — по телефонам: +370 677 00699, +37064536403, +370 61801331, +370 671 76502