Вниманию водителей: планируются рейды

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3-6 апреля сотрудники Дорожной полиции будут осуществлять контроль над опасным и хулиганским вождением, маневрированием, обгоном в запрещенных местах, пересечением перекрестков на красный сигнал светофора. Также будет осуществлять контроль на посторонней деятельностью водителей за рулем, т.е. использованием средств мобильной связи без системы «свободных рук» и т.п.

9-11 и 15-17 апреля Дорожная полиция будет проверять на трезвость водителей транспортных средств, в том числе велосипедистов.

17-23 апреля будет осуществляться контроль над скоростью транспортных средств (Operation Speed). Эта мера, инициированная Европейской сетью дорожной полиции (ROADPOL), будет реализована во многих европейских странах.

24-26 апреля сотрудники Дорожной полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами, как того требуют ПДД.

27-30 апреля будут проведены рейды, направленные на велосипедистов и водителей электрических самокатов.

Следует отметить, что окружные комиссариаты полиции могут организовывать дополнительные профилактические мероприятия на подведомственных им территориях без осведомления общественности.

Согласно предварительным данным, всего в этом году (до 31 марта) на дорогах страны было выявлено 260 960 нарушений ПДД.