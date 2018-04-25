Новая анимационная комедия «Папа-мама гусь»

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31 августа в кинотеатрах Литвы появится новый фильм от создателей «Шрека» и «Дом» – анимационнaя комедия «Папа-мама гусь» („Du ančiukai ir žąsinas“).

Скорее всего, среди ваших знакомых есть такой одиночка-холостяк, ворчание которого уже давным-давно всем надоело. Он все еще прикидывается крутым парнем, хотя все вокруг знают – этому переросшему подростку уже давно пора повзрослеть. Именно таким ворчуном является гусь Алфи. Абсолютно «без тормозов» и никакой ответственности, а правила стаи кажутся ему смешными. Однако это не может длиться вечно. Однажды Алфи не повезло – его ранили прямо в полете, и уже следующей весной его ожидают перемены.

В это же время двa очаровательных веселых утенкa теряют свою стаю. Если о малышах никто не позаботится, они могут погибнуть. Утята попадаются на глаза именно Алфи, и теперь он должен рискнуть – взять на себя ответственность за этих дерзких малышей. Странное трио должно сплотиться и стать настоящей семьей, чтобы долгое и небезопасное путешествие привело их на юг.

Интересные факты

Мультфильм от создателей таких проектов как: «Шрек» (2001) и «Дом» (2015).

Это уже пятый полнометражный мультфильм Крэйга Фергюсона, в котором он поучаствовал как актер озвучивания. До этого у него были проекты: «Как приручить дракона» (2010), «Медвежонок Винни и его друзья» (2011), «Храбрая сердцем» (2012) и «Как приручить дракона 2» (2014).

Мультфильм является совместным производством США и Китая. При этом он был создан без участия крупный американских студий и финансировался китайскими инвесторами.

Занимательный фильм, который полюбят большие и маленькие зрители всего мира.

Режиссер: Крис Дженкинс

Жанр: мультфильм, комедия

Страна: США

Информация „Garsų pasaulio įrašai“