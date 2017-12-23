Объем промпроизводства в Литве вырос на 7% до 8,7 млрд. евро

В январе-ноябре этого года объемы производства и продаж промышленной продукции в Литве, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в сопоставимых ценах выросли на 7% до 18,7 млрд. евро.

В ноябре, по сравнению с октябрем этого года, промышленное производство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросло на 2,7% до 1,9 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.

Доля проданной промпродукции не на литовском рынке выросла на 0,1 пункта до 64,4%.

BNS

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