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Объем промпроизводства в Литве вырос на 7% до 8,7 млрд. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 22, 11:00   |   Комментариев: 9

В январе-ноябре этого года объемы производства и продаж промышленной продукции в Литве, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в сопоставимых ценах выросли на 7% до 18,7 млрд. евро.

В ноябре, по сравнению с октябрем этого года, промышленное производство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, выросло на 2,7% до 1,9 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.

Доля проданной промпродукции не на литовском рынке выросла на 0,1 пункта до 64,4%.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (9)
  1. (178.140.249.150) Йонас пишет:
    2017-12-23 at 11:23

    Меня поражает то, что Бава ляпнет какую-либо ерунду и тут же прячется. От таких интегрированных современников Литва не скоро ещё достигнет уровня развития даже сметоновских времен. Бава, давай доказывай, что эта заметка о росте производства в стране является достоверной. Иначе ты просто трепло.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017-12-23 at 00:10

    …к теме – ты хоть в курсе сколько литовцев ежедневно выезжают в Польшу отовариваться сельхозпродуктами?это ИЗ ЛИТВЫ !!!! это что потому что Литва стала промышленной державой?? да не смеши ты тапочки дурачок

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017-12-23 at 00:07

    ой да хорош гнать самодостаточный! КАКОЕ “промпроизводство”???? ты в натуре думаешь что тут все такие же дурилки картонные л..охи вроде тебя???шёл бы ты лучше коровам хвосты крутить

  4. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017-12-22 at 20:00

    “Объем промпроизводства в Литве вырос на 7% до 8,7 млрд. евро” – ну зачем портить людям, (вернее бывшим подданным Литвы), настроение. Даже живущий здесь люд не знает, что производит Литва, они скорей воспевать будут белорусскую бытовую технику или их низкосортный трикотаж.

  5. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017-12-22 at 16:23

    Самолёт летящий из Израиля,падает.Два пассажира переговариваются:Слушайте,под нами что, горы?Да нет,море.
    Это что же?Мы ещё и тонуть будем?

  6. (178.140.249.150) Йонас пишет:
    2017-12-22 at 16:22

    Очень оперативно цензор-пушкинист убирает неугодный комент. Я вот восхитился приведенными победными реляциями, посчитал что это была шутка и меня в момент резанули.

  7. (90.134.6.101) Диана пишет:
    2017-12-22 at 15:25

    Тихо не спеша правою рукой :))).

  8. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017-12-22 at 14:47

    Вот стыдоба!Как я отстал от жизни,живу в Литве и не знаю какие производства у нас имеются и какая пром.продукция выпускается?Только знаю,что деревообработка есть,а что она производит понятия не имею.Общим профан.

  9. (178.140.249.150) Йонас пишет:
    2017-12-22 at 11:29

    Вот так из одного слова можно попасть в список неблагонадежных. А это уже не шутка.






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