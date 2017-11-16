ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве в этом году – самый большой в ЕС

Рост продаж новых автомобилей в Литве за десять месяцев этого года был самым большим в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве за январь-октябрь по сравнению с таким же периодом 2016 года продажи автомобилей возросли на 23,7% до 21,5 тыс., показывают обнародованные в четверг данные ACEA.

Продажи автомобилей в Латвии за год выросли на 1,3% до 14,1 тыс., в Эстонии – на 11,1% до 21,4 тыс.

Во всем ЕС продажи автомобилей в этом году выросли на 3,9% до 12,8 млн. единиц.

BNS

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